تواجه Dollar Tree دعوى قضائية بسبب الفشل في إخطار الموظفين بخرق البيانات

تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة Dollar Tree، بدعوى أن الشركة فشلت في إخطار ما يقرب من مليوني موظف حول خرق البيانات. تدعي الدعوى أن المديرين التنفيذيين لشركة Dollar Tree كانوا على علم بالانتهاك لكنهم أبقوا الموظفين في الظلام عمدًا. يُزعم أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى معلومات سرية مثل الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي.

واكتشفت الشركة الاختراق في أغسطس، لكن الموظفين يزعمون أنه لم يتم إخطارهم حتى وقت قريب عندما تلقوا رسائل عبر البريد. ولم تقدم هذه الرسائل أي تفاصيل حول الاختراق، أو كيفية حدوثه، أو عدد الأشخاص الآخرين الذين يمكنهم الآن الوصول إلى معلوماتهم الشخصية.

وذكرت شركة Dollar Tree أن شركة تكنولوجيا البيانات Zeroed-In، هي التي تتعامل مع المعلومات، وهم الذين حددوا الحادث الأمني ​​وأبلغوا الموظفين الحاليين والسابقين. ومع ذلك، تسلط الدعوى القضائية الضوء على أن Dollar Tree يمكنها الاحتفاظ بمعلومات الموظف حتى بعد مغادرته الشركة.

لا تسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات فحسب، بل تتهم أيضًا Dollar Tree بالإهمال وخرق العقد الضمني والإثراء غير العادل. في حين أنه من غير الواضح عدد الموظفين المتأثرين في Hampton Roads، يتعين على جميع موظفي Dollar Tree تقديم معلوماتهم الشخصية كجزء من عملهم.

وتثير هذه الحالة مخاوف بشأن مسؤوليات الشركات في حماية بيانات الموظفين وإبلاغهم على الفور بأي انتهاكات. مع تزايد عدد التهديدات السيبرانية، من المهم للمؤسسات أن يكون لديها تدابير أمنية قوية وأن تعطي الأولوية لحماية المعلومات الشخصية.

ومع تطور الإجراءات القانونية، يمكن أن يكون لنتيجة هذه الدعوى آثار كبيرة على كيفية تعامل الشركات مع انتهاكات البيانات والمسؤولية التي تتحملها تجاه موظفيها.