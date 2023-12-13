يقدم تحديث Minecraft دعم 4K لأجهزة Xbox Series X وSeries S

تم إصدار تحديث جديد للعبة Minecraft بعنوان Preview 1.20.60.23، مما جلب العديد من الإضافات المثيرة للعبة. إحدى الميزات البارزة هي تضمين Armadillo، الذي كان الفائز في Mob Vote خلال Minecraft Live 2023. يقدم هذا الغوغاء الجديد الرائع Wolf Armor، مما يسمح للاعبين بحماية رفاقهم ذوي الفراء.

ومع ذلك، فإن الإضافة الأكثر أهمية في هذا التحديث هي دعم دقة 4K على كل من وحدات تحكم Xbox Series X وSeries S. هذه ترقية متوقعة للغاية للاعبي Minecraft الذين كانوا يتوقون إلى تحسينات الجيل الحالي. على الرغم من أنها قد لا تكون تجربة تتبع الأشعة الكاملة التي كان يأملها المشجعون، إلا أن القدرة على لعب اللعبة بدقة أعلى بكثير ستكون بالتأكيد تحسنًا موضع ترحيب.

يتضمن التحديث أيضًا العديد من الإصلاحات والتحسينات والتحديثات للمبدعين. ذكر سجل التغيير الرسمي إضافة دعم دقة 4K، مما يشير إلى أن Mojang Studios تبذل جهدًا لتحسين تجربة Minecraft على وحدات تحكم Xbox الأحدث. قد يبدو هذا التغيير بسيطًا، لكنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للعبة.

تجدر الإشارة إلى أن ترقية دقة 4K متاحة لكل من Xbox Series X وSeries S. في حين أن 4K قياسي في Series X، فمن غير المألوف أن تحقق الألعاب مثل هذه الدقة العالية على Series S الأكثر إحكاما. تعرض هذه الترقية التزام Mojang بتوفير تجربة متسقة عبر كلا الجهازين.

يقدم هذا التحديث ميزات مثيرة للاعبي Minecraft عبر منصات مختلفة، وليس فقط مشغلات Xbox. سيكون المدرع، بقدراته الفريدة وعناصره، متاحًا للاختبار العام. علاوة على ذلك، يمكن الوصول إلى Minecraft Preview 1.20.60.23 على Xbox Series X|S وXbox One وWindows PC وAndroid (تجريبي) وiOS.

على الرغم من عدم وجود ضمان لمزيد من الترقيات المهمة في المستقبل، فإن هذا التحديث يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للعبة Minecraft على وحدات تحكم الجيل الحالي. ومع زيادة الدقة من 1080 بكسل إلى 4 كيه، ستصبح اللعبة أكثر روعة من الناحية البصرية. من المؤكد أن هذا التحسين سيسعد اللاعبين بينما يواصلون الاستكشاف والإبداع في عالم Minecraft المحبوب.