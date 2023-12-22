العنوان: حي فورست هيلز يقود العمل الخيري ويشكل مثالاً للكرم

ملخص: تم الاعتراف بفورست هيلز في كوينز باعتباره الحي الأكثر سخاءً في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة Charity Navigator. قدم سكان فورست هيلز مساهمات خيرية كبيرة، حيث بلغ متوسط ​​التبرعات 78 دولارًا. يتميز هذا الحي ذو الدخل المتوسط ​​إلى الأثرياء بالتزامه برد الجميل ودعم القضايا المختلفة.

يتميز مجتمع فوريست هيلز، وهو مجتمع مزدهر في كوينز، بتنوع سكانه ومزيج من منازل الضواحي والمباني الشاهقة الفاخرة. بفضل قربها من الطرق الرئيسية وخيارات النقل التي يمكن الوصول إليها، توفر فوريست هيلز مزيجًا من الراحة الحضرية والهدوء في الضواحي. تتميز منطقة Forest Hills Garden الشهيرة في الحي بشوارع خاصة وتضيف إلى سحر المنطقة. السكان البارزون، مثل بول سايمون، وآرت غارفانكل، وأعضاء The Ramones، أطلقوا أيضًا على Forest Hills اسم المنزل.

وكشف تحليل Charity Navigator أن سكان فورست هيلز تبرعوا بمبلغ 24.56 دولارًا للفرد، متجاوزين المناطق الأخرى من حيث الكرم. وشملت المنظمات المستفيدة من هذه المساهمات قضايا يهودية، مثل نجمة داود الحمراء، وأصدقاء جامعة تل أبيب، ورابطة مكافحة التشهير. وكان من بين المستفيدين الآخرين منظمة أطباء بلا حدود، وتنظيم الأسرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في حين أظهرت فورست هيلز عملاً خيريًا استثنائيًا، إلا أن المشهد العام للعطاء الخيري واجه تحديات. أعلنت مؤسسة Charity Navigator عن انخفاض بنسبة 20% في تبرعات المستخدمين، وأرجعت هذا الانخفاض إلى عوامل مثل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يؤثر على الدخل التقديري. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الاضطرابات الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19، في إصابة بعض الأفراد بإرهاق المانحين.

على الرغم من هذه العقبات، أعرب دونوفان ريتشاردز، رئيس كوينز بورو، عن فخره بروح منطقته السخية، قائلاً: "إننا نظهر الكرم لجيراننا خلال الأوقات الصعبة. نحن حي العالم." تعتمد المنظمات غير الهادفة للربح، مثل صندوق الهواء النقي وحملة الجانب الغربي ضد الجوع، بشكل كبير على مساهمات الأفراد في فورست هيلز وخارجها لدعم الشباب المحرومين والمحتاجين.

تقف فورست هيلز كمثال ملهم للمجتمع الذي يعطي الأولوية لرد الجميل وإحداث تأثير إيجابي على العالم. من خلال الريادة في الأعمال الخيرية، يُظهر سكان فورست هيلز التزامهم بخلق مستقبل أفضل للجميع.