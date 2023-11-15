اختيار كريم الأساس المثالي لنوع بشرتك

يمكن أن يكون العثور على الأساس الصحيح مهمة شاقة. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون من الصعب تحديد أي منها يناسب نوع بشرتك. سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة أو ناضجة، فمن المهم اختيار كريم أساس يوفر لك التغطية والمتانة واللمسة النهائية الخالية من العيوب التي ترغبين بها.

للمساعدة في تبسيط عملية اتخاذ القرار، إليك بعض كريمات الأساس الأعلى تقييمًا والتي تتفوق في الحفاظ على القوة والتغطية والمظهر العام على الجلد.

أفضل كريم أساس يدوم طويلاً: كريم أساس Clarins Everlasting بسعر 38.50 يورو

تم تصميم كريم أساس كلارنس إيفرلاستينج ليمنحك ما يصل إلى 18 ساعة من الثبات، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة. يتميز كريم الأساس هذا بمساحيق مطفأة اللمعة تقاوم اللمعان، مما يجعله مناسبًا لأنواع البشرة العادية والدهنية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر حماية معدنية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB مع عامل حماية من الشمس بدرجة 15 لمزيد من الحماية من أشعة الشمس. مع توفر عشرة ألوان، من المؤكد أنك ستجد اللون المناسب لبشرتك.

الأفضل للبشرة الدهنية: Clinique Anti-Blemish Solutions BB Cream SPF 40، 41 يورو

يعد كريم Anti-Blemish Solutions BB من Clinique بمثابة تغيير جذري لذوات البشرة الدهنية. هذه التركيبة الخالية من العطور لا توفر حماية رائعة من أشعة الشمس مع عامل حماية من الشمس SPF 40 فحسب، بل توفر أيضًا ثباتًا لمدة 12 ساعة ولمسة نهائية غير لامعة. تعمل جزيئاته المنتشرة للضوء على تعزيز الإشراق دون ترك البشرة تبدو طباشيرية أو ثقيلة. مع خمسة ألوان للاختيار من بينها، يعد كريم BB هذا خيارًا ممتازًا لكريم الأساس اليومي.

الأفضل للبشرة الناضجة: Estee Lauder Perfectionist Aqua Foundation SPF 15، 35 يورو

تتفهم شركة Estee Lauder الاحتياجات الفريدة للبشرة الناضجة، ومؤسسة Perfectionist Aqua Foundation الخاصة بها هي شهادة على ذلك. يعمل كريم الأساس هذا على تفتيح البشرة وترطيبها وشدها مع توفير تغطية متوسطة إلى كاملة. غني بمصل Perfectionist، كما أنه يتميز بفوائد العناية بالبشرة. مع 10 ألوان متاحة وعامل حماية من الشمس SPF 25، يعد كريم الأساس هذا مثاليًا للحصول على بشرة شابة ومشرقة.

الأفضل للمكياج السريع: كريم الأساس Urban Decay Naked Pressed Powder، بسعر 31 يورو

إذا كنتِ دائمة التنقل وتحتاجين إلى حل سريع للمكياج، فإن كريم الأساس Naked Pressed Powder Foundation من Urban Decay هو الحل الأمثل لك. يوفر كريم الأساس المسحوق هذا تغطية ممتازة بشكل مدهش ويتم تطبيقه بسهولة. مع 14 لونًا مصنفًا حسب ألوان البشرة الأساسية، أصبح العثور على تطابق سلس أمرًا سهلاً. استخدمي الإسفنجة إما رطبة أو جافة للحصول على لمسات نهائية مختلفة، واستمتعي بالمظهر الطبيعي شبه اللامع الذي توفره.

الأفضل للتغطية الكاملة: كريم الأساس Chanel Ultrawear Flawless بسعر 56 يورو

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن كريم أساس بمظهر طبيعي مع تغطية كاملة، فإن كريم الأساس Ultrawear Flawless من شانيل أمر لا بد منه. مع لمسة نهائية شبه لامعة ومنتعشة، فإنه يحافظ على الزيت تحت السيطرة مع توفير مظهر خالٍ من العيوب. مع مجموعة رائعة مكونة من 30 لونًا، من المؤكد أنك ستجد اللون المناسب للون بشرتك.

إن اختيار كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك لا يجب أن يكون مهمة شاقة. خذ بعين الاعتبار احتياجات بشرتك من حيث التغطية والمتانة واللمسة النهائية، واستكشف الخيارات المذكورة أعلاه. تذكري أن العثور على كريم الأساس المثالي قد يتطلب بعض التجربة والخطأ، ولكن بمجرد العثور على كريم الأساس الذي يناسبك، ستحققين البشرة الخالية من العيوب التي طالما رغبت فيها.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف أختار كريم الأساس المناسب لنوع بشرتي؟

ج: ضع في اعتبارك عوامل مثل التغطية والمتانة والتشطيب. بالنسبة للبشرة الدهنية، اختاري كريم الأساس الذي يزيل اللمعان، بينما تستفيد البشرة الجافة من كريم الأساس الذي يحتوي على زيوت إضافية لتوفير الراحة.

س: كيف يمكنني تحديد نوع بشرتي؟

ج: تصنف أنواع البشرة عمومًا على أنها دهنية، أو جافة، أو مختلطة، أو عادية. يمكنك تحديد نوع بشرتك من خلال مراقبة سلوكها على مدار اليوم وتقييم خصائصها.

س: هل هناك كريم أساس مناسب للبشرة الناضجة؟

ج: نعم، تم تصميم كريمات الأساس مثل كريم الأساس Perfectionist Aqua Foundation من Estee Lauder لتلبية احتياجات البشرة الناضجة، وتوفير الترطيب والثبات والمظهر المشرق.

س: هل يمكن لأساسات البودرة أن توفر تغطية كافية؟

ج: بالتأكيد! توفر بودرة الأساس مثل كريم الأساس Naked Pressed Powder Foundation من Urban Decay تغطية ممتازة بشكل مدهش وهي خيار سريع ومريح لأولئك الذين لديهم وقت محدود لتطبيق الماكياج.

س: هل من الممكن العثور على كريم أساس ذو تغطية ذات مظهر طبيعي وتغطية كاملة؟

ج: نعم، توفر كريمات الأساس مثل كريم الأساس Ultrawear Flawless من شانيل لمسة نهائية طبيعية مع تغطية كاملة، مما يضمن بشرة خالية من العيوب مع الحفاظ على مظهر جديد.