فوائد برنامج SNAP لرؤية تغييرات كبيرة في عام 2024

ستُحدث مبادرة حكومية جديدة تسمى قانون المسؤولية المالية (FRA) تغييرات كبيرة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في عام 2024. وتهدف هذه التغييرات، التي وقعها الرئيس جو بايدن، إلى تحسين فعالية وكفاءة البرنامج. فيما يلي أربعة تغييرات رئيسية سيتم تنفيذها:

1. سن الأهلية الموسع: حاليًا، يخضع "البالغون الأصحاء بدون معالين" (ABAWDs) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا لمتطلبات العمل من أجل الحصول على مخصصات برنامج SNAP. وبموجب قانون FRA، سيرتفع الحد الأدنى لسن هذه المتطلبات تدريجيًا إلى 52 عامًا في أكتوبر 2021، وإلى 54 عامًا بدءًا من أكتوبر 2024.

2. الإعفاءات والاستثناءات: تقدم هيئة الرقابة المالية أيضًا مجموعات جديدة من الأفراد الذين سيتم إعفاؤهم من الحد الزمني لـ ABAWD. ويشمل ذلك الأفراد غير القادرين على العمل بسبب قيود جسدية أو عقلية، والنساء الحوامل، والمحاربين القدامى، والمشردين، والأفراد الذين كانوا في رعاية التبني في عيد ميلادهم الثامن عشر.

3. أهلية الدخل المنقحة: سيتم تحديث حدود أهلية الدخل لمزايا برنامج SNAP بموجب FRA. في الوقت الحالي، يجب ألا تتجاوز الأسر 130% من مستوى الفقر الفيدرالي للتأهل. وسيتم تعديل حدود الدخل الجديدة لمختلف أحجام الأسر لتعكس التغيرات في تكاليف المعيشة.

4. الحد الأقصى للمخصصات المعدلة: يقوم FRA أيضًا بإدخال تغييرات على الحد الأقصى لمبالغ المخصصات لمزايا SNAP. وسيزيد الحد الأقصى للمخصصات للولايات الـ 48 المتجاورة، ومقاطعة كولومبيا، وألاسكا، وغوام، وجزر فيرجن الأمريكية، بناءً على تعديلات تكلفة المعيشة. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى للمخصصات لهاواي سوف ينخفض.

تهدف هذه التغييرات إلى التأكد من أن فوائد برنامج SNAP متاحة بشكل أكبر لأولئك الذين يحتاجون إليها حقًا، مع تعزيز الاكتفاء الذاتي والرفاهية بشكل عام. والهدف هو توفير شبكة أمان للأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، مع تشجيع الاستقرار المالي على المدى الطويل.

سيدخل قانون FRA حيز التنفيذ في أكتوبر 2024. ومن المهم لمستلمي برنامج SNAP الحاليين وأولئك الذين قد يكونون مؤهلين في المستقبل أن يظلوا على اطلاع بهذه التغييرات وأي تحديثات إضافية قد تنشأ. ستوفر خدمة الغذاء والتغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) مزيدًا من الإرشادات والموارد لمساعدة الأفراد على التعرف على المتطلبات والفوائد الجديدة.