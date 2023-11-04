الأسطح الفوقية: ثورة في شاشات العرض القريبة من العين للواقع المعزز والواقع الافتراضي

شهدت تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها مع ظهور عالم التعريف. تعتمد هذه التقنيات بشكل كبير على شاشات العرض القريبة من العين لإنشاء تجارب غامرة وتفاعلية. على الرغم من أن تقنيات العرض القريبة من العين حققت تقدمًا كبيرًا، إلا أن التحديات مثل مجال الرؤية والدقة وجودة الصورة والتأثيرات ثلاثية الأبعاد والاكتناز لا تزال موجودة.

لقد وصلت الحلول البصرية التقليدية إلى حدودها القصوى في مواجهة هذه التحديات، ولكن هناك أمل في شكل بصريات فائقة الرقة. توفر الأسطح الوصفية، التي تتكون من هوائيات ذات طول موجي فرعي، إمكانات تعديل فائقة لسعة الضوء والطور وحالة الاستقطاب، متجاوزة البصريات الانكسارية والحيودية التقليدية.

قام فريق من جامعة شنغهاي جياو تونغ باستكشاف إمكانات الأجهزة ذات الأسطح الفائقة لشاشات العرض القريبة من العين. وتسلط مراجعتهم المنشورة في مجلة Opto-Electronic Science الضوء على التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيا الأسطح الفائقة لتطبيقات العرض القريبة من العين. تمهد هذه التطورات الطريق للجيل القادم من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

لقد قطعت تقنيات العرض القريبة من العين شوطًا طويلًا منذ تقديم أول جهاز AR HMD في الستينيات. تُحدث أجهزة مثل Hololens وApple Vision Pro ثورة في العديد من الصناعات. تم اقتراح أجهزة الأسطح الخارقة لأول مرة لشاشات العرض القريبة من العين في عام 1960، وتم إجراء بحث مكثف على أجهزة الأسطح البصرية البصرية، بما في ذلك الشبكات والعدسات والصور المجسمة.

تقدم الأسطح المعدنية حلاً واعدًا كمكونات رئيسية في شاشات العرض القريبة من العين، لتحل محل البصريات الضخمة وتمكين وظائف جديدة. يمكن استخدام هذه المكونات الرفيعة للغاية وعالية الأداء كعدسات عينية ومجمعات وغير ذلك الكثير، مما ينتج عنه شاشات AR أكثر إحكاما وخفيفة الوزن وعالية الجودة مع مجال رؤية واسع.

فيما يتعلق بشاشات الواقع الافتراضي، في حين أن الأسطح الخارقة لها قيود في العمل كمصادر للصور نظرًا لمتطلبات الصور ذات الحجم الكبير ومعدل الفيديو والصور الكاملة الألوان، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامها بشكل فعال كعدسات عينية.

تتمتع الأسطح الخارقة بالقدرة على إحداث ثورة في مشهد شاشات العرض القريبة من العين، حيث توفر وظائف متعددة الاستخدامات وأداء بصريًا عاليًا وعوامل شكل رفيعة للغاية. على هذا النحو، تم اقتراحها كمكونات بصرية مهمة في مختلف بنيات عرض الواقع المعزز، مما يتيح شاشات الواقع المعزز المدمجة وخفيفة الوزن ذات جودة صورة عالية ومجال رؤية واسع.

بشكل عام، تقدم الأسطح الفوقية حلاً واعدًا للتغلب على قيود البصريات التقليدية في شاشات العرض القريبة من العين. ومع استمرار البحث والتطوير، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي المبتكرة التي تعيد تعريف تصورنا للواقع.

أسئلة وأجوبة

ما هي شاشات العين القريبة؟

شاشات العرض القريبة من العين هي تقنيات مستخدمة في أنظمة الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لإنشاء تجارب غامرة وتفاعلية. يتم ارتداؤها عادةً على الرأس، بالقرب من العينين، وتعرض محتوى افتراضيًا متراكبًا على العالم الحقيقي أو تنشئ بيئات افتراضية بالكامل.

ما هي السطوح الفوقية؟

الأسطح الفوقية عبارة عن عناصر مستوية رفيعة للغاية تتكون من هوائيات ذات طول موجى فرعي. إنها توفر قدرات فائقة في تعديل سعة الضوء والطور وحالة الاستقطاب. بالمقارنة مع البصريات الانكسارية والحيودية التقليدية، توفر الأسطح الفائقة أداءً أعلى في مواجهة تحديات تقنيات العرض القريبة من العين.

كيف يمكن للأسطح الخارقة أن تحدث ثورة في شاشات العرض القريبة من العين؟

تتمتع الأسطح الخارقة بالقدرة على استبدال البصريات الضخمة في شاشات العرض القريبة من العين، مما يؤدي إلى أجهزة أكثر إحكاما وخفيفة الوزن. ويمكن استخدامها كعدسات عينية وجامعات وغير ذلك الكثير، مما يتيح عرضًا عالي الجودة مع مجال رؤية واسع. توفر الأسطح الفائقة وظائف متعددة الاستخدامات وأداءً بصريًا عاليًا وعوامل شكل رفيعة للغاية، مما يجعلها مكونات واعدة لتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي من الجيل التالي.