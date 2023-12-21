فلوريدا تقود الأمة في الاستقالة من الوظائف

كشفت دراسة حديثة أجرتها ResumeBlaze أن فلوريدا لديها أعلى معدل للاستقالة من الوظائف مقارنة بجميع الولايات الأخرى في الولايات المتحدة. وحللت الدراسة بيانات من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ووجدت أنه في حين انخفضت معدلات الإقلاع عن التدخين على المستوى الوطني بنسبة 11.54% من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، ارتفع معدل الإقلاع عن التدخين في فلوريدا من 2.7% إلى 2.9%، وهو ارتفاع كبير قدره 7.41%.

ووفقا للدراسة، فقد ترك إجمالي 281,000 ألف عامل في فلوريدا وظائفهم خلال هذه الفترة الزمنية، مما يظهر اتجاها واضحا للموظفين لترك وظائفهم مقارنة بالعام السابق عندما اتخذ 261,000 ألف عامل قرار الاستقالة.

ومن المثير للاهتمام أن لويزيانا وتكساس شهدتا أيضًا زيادة في معدلات الإقلاع عن التدخين، مما جعلهما الولايتين الوحيدتين إلى جانب فلوريدا اللتين تفعلان ذلك. لويزيانا، التي تحتل المرتبة الثانية في القائمة، استقالة 66,000 ألف عامل هذا العام، مقارنة بـ 60,000 ألف عامل في العام السابق، مع ارتفاع معدل الإقلاع عن التدخين من 3.1٪ إلى 3.3٪، بزيادة قدرها 6.45٪. وشهدت ولاية تكساس، التي حصلت على المركز الثالث، ترك 369,000 ألف عامل لوظائفهم بنسبة ترك 2.8% في عام 2023، مقارنة بـ 2.7% في عام 2022، مما يعكس زيادة قدرها 3.7%.

علق دارين شافعي، المؤسس والمطور الرئيسي في ResumeBlaze، على نتائج البحث، مشيرًا إلى أن الانخفاض في معدلات الإقلاع عن التدخين في معظم الولايات يعد علامة إيجابية. وهو يعزو هذا الاتجاه إلى استقرار الأمريكيين بشكل أكثر راحة في وظائف جديدة وأصحاب العمل الذين يوفرون خيارات العمل عن بعد. ومع استقرار سوق العمل، تعود معدلات الإقلاع عن التدخين إلى مستويات ما قبل الوباء.

تلقي البيانات المقدمة في هذه الدراسة الضوء على مشهد التوظيف الحالي في الولايات المتحدة. ويشير إلى أن الاستقالة من الوظائف آخذة في الارتفاع في العديد من الولايات، حيث تقود فلوريدا الطريق من حيث أعلى معدل ترك العمل.