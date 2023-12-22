يقدم التقويم المدرسي الجديد نهجًا مبتكرًا لتحسين الحضور

في محاولة لمكافحة التغيب المزمن وتعزيز مشاركة الطلاب، أعلنت منطقة مدارس مقاطعة باسكو في فلوريدا عن تغيير ثوري في التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024-25.

يتضمن النهج المبتكر للمنطقة تقديم "فترات راحة صغيرة لمدة أربعة أيام موضوعة بشكل استراتيجي على مدار العام"، مما يوفر عطلات نهاية أسبوع ممتدة للطلاب وأسرهم. ومن المقرر إجراء هذه الاستراحات في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، ومن 14 إلى 17 فبراير 2025، ومن 18 إلى 21 أبريل 2025.

الهدف الأساسي من هذه الاستراحات الإضافية هو تشجيع العائلات على التخطيط للإجازات أو جدولة المواعيد خلال هذه الأيام، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الحضور خلال أيام الدراسة العادية. ومن خلال القيام بذلك، تأمل المنطقة في معالجة قضية التغيب المزمن وتعزيز العلاقة بين التعليم والحياة الأسرية.

سلطت مدارس مقاطعة باسكو الضوء على العديد من فوائد التقويم الجديد. أولاً وقبل كل شيء، من المتوقع تحسين مشاركة الطلاب من خلال السماح لهم بإعادة شحن طاقتهم والعودة إلى المدرسة بطاقة متجددة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل فترات الراحة على تمكين الآباء والأوصياء، الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في تنسيق الإجازات العائلية مع التقويم الأكاديمي التقليدي.

علاوة على ذلك، فإن زيادة تواتر فترات الراحة الأقصر يضمن تعظيم ساعات التدريس في الفصول الدراسية، مما يوفر المزيد من الفرص للطلاب للتعلم والمعلمين لتقديم دروسهم بشكل فعال. وأخيرًا، يهدف الجدول الجديد إلى تعزيز الروابط العائلية من خلال السماح للعائلات بقضاء وقت ممتع معًا.

وكان لارتفاع معدل التغيب المزمن، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، تأثير ضار على التعليم. وفقا لتوماس كين، مدير هيئة التدريس في مركز أبحاث سياسات التعليم في جامعة هارفارد، فإن أنماط الحضور المتغيرة باستمرار تعطل جهود اللحاق بالركب الأكاديمي وتعيق قدرة المعلمين على الحفاظ على التقدم المستمر.

من خلال تقديم هذا النهج المبتكر للتقويم المدرسي، تتخذ المنطقة التعليمية بمقاطعة باسكو خطوة استباقية نحو معالجة التغيب المزمن وضمان التوازن المتناغم بين التعليم والحياة الأسرية. إنها مبادرة ذات تفكير تقدمي تعترف باحتياجات كل من الطلاب وأسرهم، مما يؤدي في النهاية إلى خلق بيئة تعليمية أكثر دعمًا ومواتية.