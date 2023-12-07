خراف البحر في فلوريدا تزدهر بمصادر الغذاء الطبيعية

ملخص: أعلن مسؤولو الحياة البرية في فلوريدا أنهم لن يقدموا الخس لخراف البحر هذا الشتاء، مشيرين إلى وفرة الأعشاب البحرية في بحيرة البعوض والظروف الصحية لخراف البحر في المنطقة كأسباب لقرارهم. يأتي ذلك بعد الإعلان عن حدث وفيات غير عادي (UME) في عام 2021 بسبب زيادة وفيات خروف البحر بسبب الجوع. من خلال عدم الاعتماد على التغذية الاصطناعية، يشعر مسؤولو الحياة البرية بالتفاؤل بشأن تحسن معدلات الصحة والبقاء على قيد الحياة لخراف البحر. ومع ذلك، لديهم خطة طوارئ لتقديم المساعدة في حالة حدوث أي انتكاسات.

في تحول عن مواسم الشتاء السابقة، أبلغت لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FWC) عن انخفاض كبير في عدد خراف البحر التي تتضور جوعا بسبب نقص الأعشاب البحرية. تُعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى زيادة توافر الأعشاب البحرية في بحيرة موسكيتو، والتي تعد مصدرًا غذائيًا حيويًا لخراف البحر. يعتمد قرار لجنة المياه الفيدرالية بوقف توفير الخس على تقييمها بأن خراف البحر في المنطقة ليست في حالة جسدية سيئة أو معرضة للخطر.

لم يتم الإعلان رسميًا عن انتهاء UME، الذي تم الإعلان عنه في عام 2021 بسبب العدد القياسي لوفيات خروف البحر. سيواصل الباحثون من FWC مراقبة الظروف الصحية والموئلية لخراف البحر وتقديم المساعدة اللازمة إذا احتاج أي خراف البحر إلى التدخل. يضمن هذا النهج الاستباقي أن يتمكن مسؤولو الحياة البرية من الاستجابة بسرعة لأي تغييرات في رفاهية خراف البحر.

من خلال السماح لخراف البحر بالاعتماد على مصادر الغذاء الطبيعية، يعتقد مسؤولو الحياة البرية أن معدلات الصحة العامة والبقاء على قيد الحياة لخراف البحر سوف تتحسن. يمثل قرار التوقف عن تغذية الخس تحولًا نحو نهج أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة للحفاظ على سكان خروف البحر في فلوريدا وحمايتهم.

في حين أن لجنة FWC لا تزال متفائلة بحذر بشأن الوضع الحالي لخراف البحر، فإنها تدرك أهمية الاستعداد لأي انتكاسات غير متوقعة. لقد وضعوا خطة لتوفير التغذية التكميلية إذا لزم الأمر، مما يضمن بقاء رفاهية خراف البحر على رأس الأولويات.

وبشكل عام، يسلط هذا القرار الضوء على أهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية ومصادر الغذاء للحياة البرية، مما يسمح لها بالازدهار في بيئاتها الأصلية.