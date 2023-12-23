انتقل لورانس سوليفان، المعروف أيضًا باسم "Florida Joker"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة أوجه التشابه المذهلة بينه وبين إحدى الشخصيات في المقطع الدعائي لـ GTA VI الذي تم تسريبه مؤخرًا. في مقطع فيديو على TikTok، يقارن سوليفان صورة لنفسه وهو يرتدي بذلة برتقالية مع شخصية ذات شعر أرجواني ووشم مماثل على الوجه، مما يتطلب اهتمام Rockstar Games. ولم يتوقف سوليفان عند مجرد المقارنة، بل قام الآن بتصعيد الموقف من خلال المطالبة بتعويض مالي من شركة الألعاب.

وفي مقطع فيديو حديث على صفحته على TikTok، أكد سوليفان اعتقاده بأن الشخصية في GTA VI مستوحاة من مظهره الخاص، مشيراً إلى الشاشة لتسليط الضوء على التشابه. ويؤكد أيضًا أنه يريد إجراء محادثة مع Rockstar Games حول هذا الأمر ويقترح أنه إذا فشلوا في الدخول في حوار، فيجب عليهم تزويده بمبلغ كبير من المال.

تم تقسيم الآراء حول هذه القضية بين مستخدمي الإنترنت. بينما يدافع البعض عن ادعاءات سوليفان، مشيرين إلى أن شركة اللعبة يجب أن تعوضه عن الإلهام المأخوذ من شبهه، يرى آخرون أن التعديلات التي تم إجراؤها على مظهر الشخصية تعفي Rockstar Games من أي آثار قانونية.

وعلى الرغم من الحديث عبر الإنترنت، امتنعت شركة Rockstar Games عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية بخصوص الأمر حتى الآن. لقد تواصلت UNILAD مع شركة الألعاب للتعليق، ولكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.

مع الجدل الدائر حول أوجه التشابه بين Sullivan وشخصية GTA VI، يبقى أن نرى ما إذا كانت Rockstar Games ستعالج الموقف وتلبي طلب Sullivan إما بالتعويض أو مناقشة حول الإلهام المحتمل وراء تصميم الشخصية.