العنوان: Flipkart تقدم أداة تحليل ثورية للبشرة للعناية الشخصية بالبشرة

ملخص: أطلقت Flipkart، بالتعاون مع ModiFace، أداة مبتكرة لتحليل البشرة تسمى Advanced Skin Analyser. توفر هذه الميزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي توصيات مخصصة للعناية بالبشرة واقتراحات للمنتجات بناءً على نوع بشرة المستخدم واهتماماته. ومع تزايد الطلب على تجارب التسوق المخصصة، تهدف Flipkart إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الجيل التالي وتقديم رؤى مفصلة حول صحة الجلد.

قدمت شركة Flipkart، إحدى أسواق التجارة الإلكترونية الرائدة في الهند، أداة رائدة تسمى Advanced Skin Analyser. تم تطوير هذه الميزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ModiFace، مزود تكنولوجيا الواقع المعزز لصناعة التجميل، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع نظام العناية بالبشرة الخاص بهم.

إدراكًا للطلب على تجارب التسوق الشخصية والمبنية على البيانات، تهدف Flipkart إلى تلبية احتياجات العناية بالبشرة الخاصة بالمتسوقين. ومن خلال التقاط صورة شخصية والإجابة على بعض الأسئلة البسيطة حول أعمارهم ونوع بشرتهم، يمكن للمستخدمين الحصول على تقييم مخصص للبشرة في غضون دقائق. يوفر محلل البشرة المتقدم تقييمًا موضوعيًا لمختلف أبعاد صحة البشرة، بما في ذلك المسام والتجاعيد والتصبغ والإشراق والخطوط الدقيقة وحب الشباب والصلابة. بناءً على هذه التقييمات، توصي الأداة بروتين رعاية محدد وتقدم توصيات مخصصة للمنتج عبر سبع مراحل، بدءًا من التنظيف ووصولاً إلى الحماية.

تعمل هذه الأداة المبتكرة على تبسيط عملية تشخيص الجلد التقليدية وتسمح للمستخدمين بشراء المنتجات الموصى بها بسهولة مباشرة من كتالوج العناية بالبشرة في Flipkart. ومع ميزة محلل البشرة، يمكن للعملاء أن يثقوا في خيارات العناية بالبشرة الخاصة بهم حيث يتلقون توصيات مخصصة بناءً على احتياجات بشرتهم المحددة.

لقد حقق التعاون بين Flipkart وModiFace نتائج مبهرة. عادةً ما يقضي المستخدمون الذين يتفاعلون مع محلل البشرة سبع دقائق في المتوسط ​​بدءًا من التقييم الأولي وحتى تلقي توصيات المنتج. يشير هذا إلى أن العملاء يجدون التحليل والتوصيات ذات صلة وجذابة للغاية. علاوة على ذلك، شهدت Flipkart زيادة بنسبة 21% في التحويل على المنتجات الممكّنة باستخدام أداة تحليل البشرة، مما يؤكد الاعتماد السريع للأداة وقدرتها على جذب اهتمام المستخدم.

إن التزام Flipkart بالاستفادة من تقنية الجيل التالي وخبرة ModiFace في مجال التجميل والتكنولوجيا يقدمان أداة قوية تعزز تجربة التسوق للعملاء. من خلال الجمع بين الرؤى المستندة إلى البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تهدف Flipkart إلى توفير رحلة أكثر استنارة وتخصيصًا للعناية بالبشرة لعملائها.

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