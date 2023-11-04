يقدم مهرجان الأحلام الجديد عروضًا رائعة على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة

أطلقت شركة كروما، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للإلكترونيات في الهند، حملة "مهرجان الأحلام" التي تقدم مجموعة من العروض على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. تتضمن الحملة، التي تستمر حتى 15 نوفمبر، ما يصل إلى 15% استرداد نقدي ومزايا صرف تصل إلى 20,000 روبية. وبالإضافة إلى هذه العروض، يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات EMI السهلة على أجهزة مثل الغسالات ومكيفات الهواء والثلاجات والهواتف الذكية وغيرها.

وفي إطار حملة مهرجان الأحلام، يمكن للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 15% ومزايا استبدال تصل إلى 20,000 روبية على مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية. يتضمن ذلك خيارات الأقساط الشهرية الجذابة لمدة 24 شهرًا على الغسالات ومكيفات الهواء والثلاجات والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

من المهم ملاحظة أن هذه العروض صالحة ليس فقط في متاجر Croma في جميع أنحاء البلاد ولكن أيضًا على موقع Croma الإلكتروني ومن خلال Tata CLiQ. يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم يصل إلى 10% على بطاقات الائتمان والخصم HDFC وICICI لعمليات الشراء التي تصل قيمتها إلى 2,000 روبية في متاجر Croma. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين ينفقون أكثر من 3,000 روبية على خصم قدره 500 روبية على جميع منتجات Croma الصوتية.

لدى Croma أيضًا عروض مثيرة على الهواتف الذكية والساعات الذكية، حيث تبدأ الأسعار من 999 روبية للساعات الذكية. الساعات الذكية ذات الميزانية المحدودة من العلامات التجارية الشهيرة مثل Fire-Bolt وboAt وRealme وNoise متاحة للشراء بأسعار أقل من 2,000 روبية.

لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي 5G، يقدم Croma سعرًا يبدأ من 13,499 روبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على ساعة اتصال بلوتوث مقابل 49 روبية فقط مع هواتف ذكية مختارة.

في فئة التلفزيون، تقدم Croma عرضًا رائعًا على أجهزة تلفزيون 55K LED مقاس 65 بوصة و75 بوصة و4 بوصة، بدءًا من خيار القسط الشهري الذي يبلغ 2,990 روبية شهريًا. يعد تلفزيون Samsung Lifestyle Frame مقاس 55 بوصة أيضًا جزءًا من هذا العرض، وسيحصل المستخدمون الذين يشترون هذا التلفزيون على إطار مجاني بقيمة 8,990 روبية.

مع هذه العروض والخصومات المذهلة، يعد مهرجان الأحلام من كروما فرصة مثالية لترقية أجهزتك الإلكترونية والأجهزة المنزلية. لا تفوت هذه العروض الرائعة قبل أن تنتهي في 15 نوفمبر.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني الاستفادة من عروض مهرجان الأحلام؟

ج: يمكنك الاستفادة من العروض المتوفرة في متاجر Croma وموقع Croma الإلكتروني وTata CLiQ.

س: ما هي خيارات EMI المتاحة؟

ج: هناك خيارات EMI جذابة متاحة لمدة 24 شهرًا على العديد من الأجهزة بما في ذلك الغسالات ومكيفات الهواء والثلاجات والهواتف الذكية.

س: هل يمكنني الحصول على خصومات على المشتريات ببطاقات الائتمان والخصم؟

ج: نعم، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات تصل إلى 10% على بطاقات الائتمان والخصم HDFC وICICI لعمليات الشراء التي تصل قيمتها إلى 2,000 روبية في متاجر Croma.