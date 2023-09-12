I2C-USB-Hub: التحكم في أدوات USB عن بعد

ملخص: I2C-USB-Hub هو جهاز تم إنشاؤه بواسطة [Jim Heaney] والذي يسمح بالتحكم عن بعد في أدوات USB. من خلال استخدام مفتاح تحميل MT9700 P-MOSFET لكل منفذ، يتيح المحور للمستخدمين قطع الطاقة عن الأجهزة الفردية عن بعد. يستخدم الجهاز شريحة PCA8PW I9557C I2C I/O ذات 2 بت، مما يسمح بالتحكم السهل في كل منفذ عن طريق إرسال تسلسل البت المناسب عبر السلك. يخطط [جيم] لإنشاء مكتبة Arduino لتبسيط العملية بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم I9700C-USB-Hub المسامير المتبقية على الشريحة للتحكم في أضواء مؤشر LED وضبط الحد الحالي على MTXNUMX.

لقد أتاح التقدم التكنولوجي للمستخدمين مرونة التحكم في الأجهزة المختلفة عن بعد. أحد الأمثلة على ذلك هو I2C-USB-Hub، وهو من ابتكار [Jim Heaney]. على عكس محاور USB التقليدية ذات المفاتيح اليدوية، يضيف I2C-USB-Hub راحة التحكم عن بعد إلى دائرة محور USB 2.0 القياسية الخاصة بك. من خلال دمج مفتاح التحميل MT9700 P-MOSFET لكل منفذ، يسمح الجهاز بالتحكم في الطاقة لأجهزة USB الفردية من مسافة بعيدة.

المفتاح لوظيفة هذا الجهاز هو شريحة الإدخال/الإخراج PCA9557PW I2C. تتيح هذه الشريحة التحكم السهل في كل منفذ بمجرد إرسال تسلسل البت الصحيح عبر السلك. لتعزيز تجربة المستخدم، لدى [جيم] خطط لتطوير مكتبة Arduino التي تبسط عملية قلب المفاتيح الرقمية.

يتجاوز I2C-USB-Hub التحكم في الطاقة لأجهزة USB. بفضل شريحة 8 بت، استفاد [جيم] من المسامير الإضافية لإضافة ميزات جديدة. تم تخصيص أحد الأطراف ليكون بمثابة عنصر تحكم رئيسي لأضواء مؤشر LED على PCB، بينما يسمح الآخر بتعديل الحد الحالي على MT9700 بين 500 مللي أمبير و1 أمبير.

في الختام، في حين أن لوحات وصل USB المعدلة الجاهزة يمكن أن تحقق نتائج مماثلة، فإن I2C-USB-Hub يوفر سهولة التحكم عن بعد لأدوات USB. يعرض هذا المشروع إمكانية استخدام الأجهزة لتعزيز تجربة المستخدم ويوفر منصة للتقدم المستقبلي في هذا المجال.

مصادر:

- [عنوان المقال المصدر]، الرابط

– [صفحة مشروع جيم هيني]، الرابط