نصيحة مضيفات الطيران بشأن سلامة الفندق

قدمت إحدى المضيفات مؤخرًا نصيحة لنزلاء الفندق لضمان سلامتهم أثناء إقامتهم. شاركت إستير ستروس، أحد أفراد طاقم شركة الطيران الهولندية KLM، هذه النصيحة في مقطع فيديو نُشر على TikTok. الاقتراح هو إلقاء زجاجة تحت السرير عند دخول غرفة الفندق لاكتشاف ما إذا كان أي شخص يختبئ تحتها.

وشدد ستروس على أن السياح يمكن أن يكونوا عرضة للمتسللين والمتسللين، خاصة عند الإقامة في الطابق الأرضي أو في غرف يسهل الوصول إليها. ومن خلال التأكد من أن الزجاجة تتدحرج من الجانب الآخر، يمكن للضيوف التحقق بسهولة من الأفراد المختبئين دون الحاجة إلى النظر فعليًا أسفل السرير.

ويتضمن الفيديو أيضًا نصائح إضافية للمسافرين، مثل الطرق الفعالة لتخزين أدوات النظافة، واستخدام البخار الناتج عن الدش في "التنظيف الجاف" للملابس، ومنع مرايا الحمام من التبخير. وقد حظي مقطع فيديو آخر تم تحميله بواسطة Sturrus، والذي يوضح تفاصيل روتينها عند دخول غرفة الفندق، باهتمام كبير مع ما يقرب من 39 مليون مشاهدة منذ أكتوبر 2022.

وأشاد مستخدمو TikTok بنصيحة المضيفة، حيث أعرب الكثيرون عن دهشتهم من احتمالية اختباء شخص ما تحت سريرهم. وقد وجد البعض أن النصائح مفيدة بشكل لا يصدق، حيث أشادوا بالمضيفات باعتبارهن أبطالًا حقيقيين عندما يتعلق الأمر بمشاركة رؤى السفر القيمة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها ستروس عناوين الأخبار بنصائح السفر الخاصة بها. وفي أبريل/نيسان، أوصت بترك حذاء في خزنة الفندق كتذكير بأخذ جميع متعلقاته قبل المغادرة. وفي حين أن بعض اقتراحاتها لقيت استحساناً، فقد واجه البعض الآخر انتقادات. على سبيل المثال، في مقطع فيديو سابق على TikTok، اقترح أحد المستخدمين شراء عدة تذاكر قابلة للاسترداد بالكامل في نفس الصف وإعادتها لاحقًا، من أجل تأمين صف كامل لنفسه. وقد قوبل هذا النهج بآراء متباينة، مع إثارة المخاوف بشأن الرحلات الجوية ذات الحجوزات الزائدة والاعتبارات الأخلاقية.

وفي نهاية المطاف، تعد نصيحة المضيفة بمثابة تذكير للمسافرين بالبقاء يقظين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية وأمنهم أثناء السير على الطريق.