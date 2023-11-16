تواجه شركة Fitbit انقطاعًا آخر في الخادم، مما يثير مخاوف بشأن الموثوقية

واجهت شركة Fitbit، شركة التكنولوجيا القابلة للارتداء الشهيرة، مؤخرًا انقطاعًا آخر في الخادم أدى إلى تعطيل مزامنة البيانات من أجهزتها. وقد أثار الحادث، الذي وقع بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من انقطاع كبير سابق، مخاوف بشأن موثوقية خوادم Fitbit.

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة لأول مرة بواسطة 9to5Google، وأكدت شكاوى المستخدمين على منصات مثل Reddit ووسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من الأفراد واجهوا مشكلات في مزامنة أجهزة Fitbit الخاصة بهم. ولم يتمكن المستخدمون من عرض بياناتهم داخل التطبيق، بل إن بعضهم واجه صعوبات في تسجيل الدخول.

على عكس الانقطاع السابق، لا يبدو أن ترحيل بيانات Fitbit إلى حساب Google كان عاملاً مساهمًا. حتى المستخدمين الذين لم يجروا الترحيل أبلغوا عن نفس مشكلات المزامنة.

واعترفت شركة جوجل، التي استحوذت على شركة Fitbit في عام 2021، بالمشكلة وحلتها على الفور. صرح متحدث باسم Google: "لقد عالجنا المشكلة التي تسببت في مواجهة بعض العملاء مشكلات مع تطبيق Fitbit. يجب على أي شخص لا يزال يواجه مشاكل أن يتصل بخدمة العملاء. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل محددة بشأن السبب الجذري للانقطاع.

يزيد هذا الحادث من تعقيد التحديات المستمرة التي تواجهها شركة Fitbit في دمج منتجاتها وخدماتها ضمن نظام Google البيئي. أدى التكرار المتكرر لانقطاع الخادم، إلى جانب الخلافات الأخيرة المحيطة بإعادة تصميم تطبيق Fitbit وسحب المنتجات من العديد من البلدان، إلى تزايد عدم الرضا بين المستخدمين.

مع إطلاق Google مؤخرًا لساعة Pixel Watch 2 المرتقبة وأحدث منتجات Fitbit، Fitbit Charge 6، فإن توقيت هذه الانقطاعات يثير الدهشة ويلقي بظلال من الشك على التكامل السلس لـ Fitbit تحت مظلة Google.

أسئلة وأجوبة

1. هل هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Fitbit انقطاعات في الخادم؟

لا، لقد واجه Fitbit عدة انقطاعات في الخادم قبل هذا الحادث. في الواقع، هذا هو الانقطاع الرئيسي الثالث الذي يتم الإبلاغ عنه هذا العام.

2. ما هو تأثير الانقطاع على المستخدمين؟

أثناء الانقطاع، لم يتمكن المستخدمون من مزامنة أجهزة Fitbit الخاصة بهم، مما أدى إلى عدم توفر بياناتهم داخل التطبيق. كما واجه بعض المستخدمين صعوبات في تسجيل الدخول إلى التطبيق.

3. هل ساهم ترحيل بيانات Fitbit إلى حساب Google في مشكلات المزامنة؟

لا، لم تقتصر مشكلات المزامنة على المستخدمين الذين قاموا بترحيل بيانات Fitbit الخاصة بهم إلى حساب Google. حتى المستخدمين الذين لم يجروا الترحيل واجهوا نفس المشكلة.

4. كيف استجابت شركة Google للانقطاع؟

اعترفت Google بالمشكلة وحلتها على الفور. تم نصح المستخدمين الذين استمروا في مواجهة المشكلات بالاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

5. هل هناك أي مخاوف بشأن دمج Fitbit في نظام Google البيئي؟

نعم، أثار تكرار انقطاع الخادم، إلى جانب الجدل الدائر حول إعادة تصميم التطبيق مؤخرًا وسحب المنتج من العديد من البلدان، مخاوف بشأن التكامل السلس لـ Fitbit داخل نظام Google البيئي.