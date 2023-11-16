تلبية طلبات مستخدم Fitbit: يتضمن التحديث الأحدث ميزات مثيرة

أصدرت شركة Fitbit مؤخرًا تحديثًا لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها والذي يتناول بعض الميزات المطلوبة بشدة من المستخدمين. على الرغم من أنه ليس إصلاحًا كبيرًا، إلا أن هذا التحديث يجلب بعض التغييرات في جودة الحياة التي من شأنها تحسين تجربة Fitbit.

إحدى الإضافات الرئيسية هي القدرة على عرض النسبة المئوية لبطارية الجهاز المتصل في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب "اليوم". يضمن هذا التغيير أن يتمكن المستخدمون من رؤية حالة البطارية بسهولة بمجرد تشغيل التطبيق. في السابق، كانت هذه الميزة متاحة فقط في علامة التبويب "الأجهزة". بالإضافة إلى ذلك، تقوم Fitbit بتوسيع دعم القراءة ليشمل ساعات Pixel، وتوسيع التوافق بما يتجاوز أجهزة التتبع والساعات الذكية من صنع Fitbit.

ميزة أخرى مثيرة للعودة هي الرسوم المتحركة الاحتفالية. تمت إزالتها سابقًا ولكن تم إعادة تقديمها استجابة للطلب الشعبي. سيكون مستخدمو Android هم أول من يحصلون على هذه الرسوم المتحركة، ومن المتوقع أن يحصل عليها أصحاب iPhone في أوائل يناير. سيتم عرض الرسوم المتحركة عندما يحقق المستخدمون هدفهم اليومي من الخطوات أو يصلون إلى المعالم الرئيسية في رحلة اللياقة البدنية الخاصة بهم.

تعمل Fitbit أيضًا على إعادة أداة Steps Streak، التي تمت إزالتها في تحديث سبتمبر 2023. يعرض خط الخطوات رسمًا بيانيًا شريطيًا يوضح عدد الخطوات التي تم اتخاذها في اليوم والأسبوع والشهر والسنة. سيكون من دواعي سرور المستخدمين معرفة أن الخطوات التي تم اتخاذها أثناء غياب هذه الميزة ستظل تحتسب ضمن خطهم. سيتم الآن تحديد موقع Steps Streak في علامة التبويب "اليوم" بالتطبيق وسيكون متاحًا أيضًا على أجهزة Android لأول مرة.

بالإضافة إلى هذه التحديثات، يذكر Fitbit المستخدمين أنه يمكنهم تخصيص مقاييس التركيز الخاصة بهم لتتوافق مع أهداف اللياقة البدنية المحددة الخاصة بهم. على الرغم من طرح هذه الميزة في شهر سبتمبر، إلا أنها بمثابة تذكير مفيد للمستخدمين للاستفادة من خيار التخصيص هذا.

تدرك شركة Fitbit أن بعض المستخدمين قد لا يتلقون التحديث فورًا على هواتفهم الذكية، ويطلبون الصبر عند طرح التحديث لجميع المستخدمين. تعمل الشركة بنشاط لمعالجة تعليقات المستخدمين وإجراء التحسينات. يعد هذا التحديث الأخير بمثابة شهادة على التزامهم بالاستجابة لطلبات المستخدمين وضمان تجربة Fitbit مُرضية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الميزات الجديدة المضمنة في تحديث Fitbit؟

ج: يتضمن التحديث القدرة على عرض النسبة المئوية للبطارية، وإعادة تقديم الرسوم المتحركة الاحتفالية، وعودة أداة Steps Streak، وخيار تخصيص مقاييس التركيز.

س: متى سيتلقى مستخدمو iPhone الرسوم المتحركة الاحتفالية؟

ج: يمكن لمستخدمي iPhone توقع استلام الرسوم المتحركة الاحتفالية في أوائل شهر يناير.

س: أين يمكن للمستخدمين العثور على أداة Steps Streak في التطبيق المحدث؟

ج: سيتم العثور على أداة Steps Streak في علامة التبويب "اليوم" في تطبيق Fitbit.

س: هل القدرة على تخصيص مقاييس التركيز هي ميزة جديدة؟

ج: لا، لقد تم تقديم القدرة على تخصيص مقاييس التركيز في تحديث سابق.