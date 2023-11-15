تطلق Fitbit ميزات جديدة مثيرة لإصلاح التطبيق

أطلقت شركة Fitbit، الشركة الشهيرة لتتبع اللياقة البدنية، مؤخرًا سلسلة من التحديثات المثيرة لإصلاح تطبيقها. تم الإعلان عن أحدث تغييرات Fitbit قبل الإصدار المرتقب لـ Pixel Watch 2 مباشرة، وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير منصة أكثر شمولاً لتتبع اللياقة البدنية.

إحدى الإضافات الملحوظة هي إعادة تقديم خطوط الخطوات، وهي ميزة مفضلة لدى مستخدمي iPhone. تسمح خطوط الخطوات للأفراد بتتبع عدد الأيام المتتالية التي يحققون فيها أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. ويأتي قرار Fitbit بإعادة هذه الميزة لمستخدمي iOS وتقديمها لأول مرة على Android استجابةً لملاحظات المستخدمين، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بتلبية متطلبات العملاء.

تحديث مفيد آخر هو تضمين نسبة بطارية الجهاز في علامة التبويب "اليوم". وبينما كان بإمكان المستخدمين سابقًا عرض نسبة بطارية أجهزتهم المتصلة عن طريق لف معصمهم، توفر هذه الإضافة الجديدة طريقة أكثر ملاءمة لمراقبة عمر البطارية. تقع نسبة البطارية في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب "اليوم" الرئيسية، وتضمن إعلام المستخدمين أثناء تنقلهم عبر التطبيق.

قدمت Fitbit أيضًا احتفالات بالأهداف لتحفيز المستخدمين والاعتراف بإنجازاتهم. عندما يصل الأفراد إلى هدفهم اليومي من الخطوات، يعرض تطبيق Fitbit رسمًا متحركًا احتفاليًا في أعلى الصفحة. وعلى الرغم من أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط على نظام Android، فمن المقرر أن تتوسع إلى نظام التشغيل iOS في المستقبل.

فيما يتعلق بالتخصيص، يتيح تطبيق Fitbit الآن للمستخدمين تحديد تركيز مخصص لليوم. من خلال الوصول إلى صفحة "اليوم" والنقر على أيقونة القلم الرصاص، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين التركيزات المحددة مسبقًا أو تخصيص التركيز الخاص بهم بالكامل. توفر هذه الإضافة للأفراد المرونة اللازمة لتخصيص تجربة تتبع اللياقة البدنية الخاصة بهم وفقًا لأهدافهم وتفضيلاتهم.

على الرغم من أن تحديث iOS (الإصدار 4.04) الذي يتضمن هذه التغييرات موجود بالفعل، فقد يتعين على مستخدمي Android التحلي بالصبر. عادةً ما يقوم Fitbit وGoogle بإصدار التحديثات تدريجيًا، لذلك قد يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن يتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى هذه الميزات الجديدة.

والجدير بالذكر أن إعلان Fitbit الأخير لم يذكر الوضع المظلم المرتقب، على الرغم من أنه تمت الإشارة إليه لإصدار أكتوبر. وبالتالي، سيتعين على المستخدمين ترقب المزيد من التحديثات المتعلقة بوصوله.

بشكل عام، يُظهر الإصلاح الشامل لتطبيق Fitbit التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم وتلبية متطلبات العملاء. ومع هذه الإضافات الجديدة، يمكن لعشاق اللياقة البدنية تخصيص رحلات اللياقة البدنية الخاصة بهم والبقاء متحمسين لتحقيق أهدافهم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي خطوط الخطوة في فيتبيت؟ تشير خطوط الخطوات إلى عدد الأيام المتتالية التي يحقق فيها الفرد أهداف اللياقة البدنية، والتي يتم قياسها بشكل أساسي من خلال الخطوات التي يتخذها. أين يمكنني العثور على نسبة بطارية جهازي من خلال تطبيق Fitbit؟ توجد نسبة بطارية الجهاز في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب "اليوم" الرئيسية داخل تطبيق Fitbit. هل احتفالات الأهداف متاحة على نظامي iOS وAndroid؟ في الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إلى احتفالات الأهداف إلا على نظام التشغيل Android، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التوفر ليشمل نظام التشغيل iOS في المستقبل. كيف يمكنني تعيين تركيز مخصص لليوم على فيتبيت؟ لتعيين تركيز مخصص لليوم على Fitbit، توجه إلى صفحة اليوم في التطبيق واضغط على أيقونة القلم الرصاص. ومن هناك، لديك خيار الاختيار من بين نقاط التركيز المحددة مسبقًا أو تخصيص التركيز الخاص بك بالكامل. متى سيكون الوضع المظلم متاحًا على فيتبيت؟ لم تقدم Fitbit جدولًا زمنيًا محددًا لإصدار الوضع المظلم، على الرغم من ذكره كميزة قادمة في أكتوبر.