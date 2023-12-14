طرق الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية: واقع مستقبلي

أكملت ولاية ميشيغان بنجاح تركيب أول طريق للشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية (EVs) في الولايات المتحدة. انتهت شركة Electreon الإسرائيلية الناشئة، بدعم من وزارة النقل في ميشيغان (MDOT)، من بناء طريق شحن السيارات الكهربائية المبتكر، كما أُعلن في بيان صحفي صدر مؤخرًا. على الرغم من أن الطريق ليس متاحًا للجمهور بعد، إلا أن المدينة تخطط لفتحه للاستخدام العام بعد مرحلة الاختبار.

تعتزم شركة Electreon بدء اختبار مكثف لطريق الشحن الاستقرائي في أوائل عام 2024، باستخدام سيارة Ford E-Transit المجهزة بجهاز الاستقبال الخاص بها. تستخدم هذه التقنية الرائدة ملفات نحاسية مدمجة داخل الرصيف لإنشاء مجال مغناطيسي. يقوم مستقبل Electreon بعد ذلك بتسخير الطاقة من هذا المجال، ونقلها إلى بطارية السيارة الكهربائية ومحركاتها.

أعرب عمدة ديترويت، مايك دوغان، عن سعادته قائلاً: "اليوم، بفضل الحاكمة ويتمر وشركائنا في Michigan Central وElectreon، يمكننا إضافة أول طريق عام للشحن اللاسلكي في البلاد إلى قائمة الابتكارات تلك." يمثل الانتهاء من طريق الشحن اللاسلكي الذي يبلغ طوله ربع ميل، والذي يقع في الشارع الرابع عشر في ديترويت، لحظة محورية للمدينة المعروفة بتراثها الغني بالسيارات.

هدف المشروع هو تقييم كفاءة شحن الطريق وتقييم إمكانية استخدامه لوسائل النقل العام على المدى الطويل. يحمل مفهوم الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية وعدًا خاصًا للمركبات التي تخدم الطرق المتكررة، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة ومركبات الشحن. ومع تقدم التكنولوجيا، من المتوقع أن يصبح الشحن اللاسلكي متاحًا أيضًا لسيارات الركاب في المستقبل.

في حين أن الانتهاء من طريق الشحن اللاسلكي يعد علامة فارقة، إلا أن المناقشات لا تزال مستمرة حول مدى جدواه العملي وفعاليته من حيث التكلفة. يجادل البعض بأن استثمار أموال دافعي الضرائب في توسيع أجهزة شحن السيارات الكهربائية العادية قد يكون حلاً أقل تكلفة. كما أثيرت مخاوف بشأن صيانة الطرق والكفاءة الشاملة.

ومع ذلك، تظل شركة Electreon واثقة من إمكانية الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية. ومع وجود 18 مشروعًا للشحن اللاسلكي قيد التشغيل بالفعل في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك السويد والنرويج وإيطاليا وإسرائيل، يبدو مستقبل طرق الشحن اللاسلكي واعدًا.

مع استمرار تطور التكنولوجيا، تتمتع طرق الشحن اللاسلكي بالقدرة على إحداث ثورة في صناعة النقل، مما يوفر بنية تحتية مريحة وفعالة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.