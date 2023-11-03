نقدم لكم جهاز Onyx Boox Tab Ultra C Pro: جهاز لوحي بالحبر الإلكتروني يغير قواعد اللعبة للفنانين وعشاق الإنتاجية

لقد أحدث Onyx Boox Tab Ultra C Pro، أحدث ابتكارات Onyx Boox، ثورة في صناعة الورق الرقمي. بفضل ميزاته الفائقة الجودة وتقنياته المتطورة، يعيد هذا الكمبيوتر اللوحي E INK تعريف الطريقة التي يعمل بها الفنانون والمصممون وعشاق الإنتاجية.

يوجد في قلب جهاز Tab Ultra C Pro شاشة ورقية إلكترونية ثورية مكونة من 3 ألوان من Kaleido. مع ما يقرب من 5,000 لون نابض بالحياة، تعمل هذه الشاشة على إضفاء الحيوية على المحتوى الرقمي بشكل لم يسبق له مثيل. سواء كنت معجبًا برسومات الغلاف، أو قراءة المانجا، أو تصفح المجلات، فسوف تنبهر بالتجربة المرئية المذهلة.

تم تصميم جهاز Tab Ultra C Pro لتلبية احتياجات الفنانين وعشاق الإنتاجية، ويأتي مع لوحة عرض E INK Carta 10.3 مقاس 1200 بوصة تتميز بدقة عالية تبلغ 300 نقطة في البوصة للمحتوى بالأبيض والأسود و150 نقطة في البوصة للألوان. وهذا يجعلها مثالية لقراءة وتحرير مستندات A5 بأقصى قدر من الوضوح. الشاشة متسقة مع الإطار ومحمية بطبقة من الزجاج. كما أنه يتميز بخيارات الإضاءة الدافئة والباردة لقراءة مريحة في أي حالة إضاءة، بالإضافة إلى شريط تمرير سطوع مناسب.

أطلق العنان لإبداعك مع تطبيق الرسم المخصص ومحرك عرض PDF. يستخدم جهاز Tab Ultra C Pro شاشة WACOM ويأتي مزودًا بقلم Boox Pen 2 Pro الذي يوفر تجربة رسم سلسة مع 16 لونًا يمكن الاختيار منها. تشتهر Onyx Boox بتقديم واحدة من أفضل تجارب الرسم في الصناعة، مما يجعل هذا الجهاز اللوحي ضروريًا للفنانين.

لكن جهاز Tab Ultra C Pro ليس مخصصًا للفنانين فقط. بفضل وحدة المعالجة المركزية القوية Qualcomm ثماني النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز، والكاميرا بدقة 16 ميجابكسل مع فلاش LED، ووظيفة التعرف الضوئي على الحروف، فإنه يعمل أيضًا كأداة إنتاجية متعددة الاستخدامات. ما هو التعرف الضوئي على الحروف؟ يرمز OCR إلى التعرف البصري على الأحرف، مما يعني أنه يمكنك ببساطة التقاط صورة للنص، وسيقوم الجهاز اللوحي تلقائيًا بتحويلها إلى نص قابل للتحرير. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لتدوين الملاحظات أو مشاركة المعلومات مع الأصدقاء عبر البلوتوث أو البريد الإلكتروني.

مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية (قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة MicroSD)، يوفر Tab Ultra C Pro مساحة واسعة لجميع المحتوى والملفات الرقمية الخاصة بك. وهو يدعم تقنية Bluetooth 5.0 للاتصال بسماعات الرأس اللاسلكية، ويتميز بمكبري صوت للكتب الصوتية أو تشغيل الموسيقى، ويتضمن أيضًا ميكروفونًا لتطبيقات تحويل النص إلى كلام والاتصال الصوتي. ابق على اتصال بفضل إمكانية WIFI واستمتع بعمر بطارية طويل مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة.

يعمل جهاز Tab Ultra C Pro بنظام التشغيل Google Android 12 مع إمكانية الوصول الكامل إلى متجر Google Play، ويفتح عالمًا من الإمكانيات. قم بتثبيت Google Apps المفضلة لديك، مثل Google Books أو Chrome، واستمتع بالوظائف المحسنة مع تطبيقات مثل Kindle وEvernote وOnenote، المُحسّنة خصيصًا لشاشات E INK.

ولتعزيز الإنتاجية بشكل أكبر، يقدم Onyx Boox لوحة مفاتيح QWERTY اختيارية كاملة مع لوحة تتبع. تم تصميم لوحة المفاتيح هذه من مادة مقاومة لبصمات الأصابع ومصممة بمساحة مجوفة لاستيعاب الكاميرا، مما يرفع من تجربة الكتابة لديك ويوفر اختصارات ملائمة لمختلف الوظائف. إنه متاح للشراء بشكل منفصل بسعر 149 دولارًا.

لا تفوت فرصة استخدام جهاز Onyx Boox Tab Ultra C Pro، وهو الكمبيوتر اللوحي الذي يغير قواعد اللعبة بالحبر الإلكتروني والذي يجمع بين المرئيات المذهلة وقدرات الرسم التي لا مثيل لها وميزات الإنتاجية القصوى. قم بتقديم طلبك المسبق الآن في متجر Good e-Reader Store وكن مستعدًا لإحداث ثورة في مساعيك الإبداعية والمهنية.