فيلم هولمارك "معجزة في بيت لحم، بنسلفانيا." يرش عطلة ماجيك

في قصة عطلة تبعث على البهجة، تقدم شركة Hallmark Movies & Mysteries فيلم "معجزة في بيت لحم، بنسلفانيا". سيتم عرضه لأول مرة في 21 ديسمبر. الفيلم يتبع ماري آن، المحامية الناجحة التي تتوق إلى تبني طفل وتجربة متعة الأمومة. تنطلق ماري آن، التي تلعب دورها لورا فاندرفورت، في رحلة إلى بيت لحم، بنسلفانيا، قبل عيد الميلاد مباشرة لتلتقي بمجموعة الفرح الجديدة.

ومع ذلك، تجبر عاصفة ثلجية ماري آن وابنتها المولودة حديثًا ناتالي على تأخير رحلتهما إلى المنزل. مع عدم وجود مكان للإقامة، وجدوا ملجأ في الغرفة الاحتياطية لجو، الذي تدير أخته فرانكي نزلًا محليًا. بنيامين أيريس يلعب دور جو، العازب الذي يعيش في منزل غير مرتب. عندما تستقر "ماري آن" و"ناتالي" في مسكنهما المؤقت، يصبحان جزءًا من احتفالات "جو" قبل العطلة ويشكلان علاقة تتجاوز التوقعات.

وسط إيمانهما المشترك، تثق ماري آن وجو ببعضهما البعض بشأن التحديات الشخصية التي يواجهانها. تواجه "ماري آن" صعوبة في الكشف عن قرارها بتبني طفل لأمها العزباء التي تكافح. في هذه الأثناء، يشارك جو التأثير العاطفي لوفاة والده مؤخرًا، تاركًا وراءه فراغًا في حياته. ومع تعمق الروابط بينهما، يصبحان بركات غير متوقعة لبعضهما البعض بطرق مدهشة.

على الرغم من أن الفيلم تم تصويره في وينيبيغ، مانيتوبا، كندا، إلا أن بيت لحم لا تزال تتلقى معاملة هولمارك. يتم عرض سحر المدينة الاحتفالي وأنشطة العطلات على موقع Hallmark الخاص بعيد الميلاد من خلال البث المباشر في الشارع الرئيسي. من التسوق إلى ركوب الخيل والعربات، يمكن للمشاهدين من جميع أنحاء العالم إلقاء نظرة على احتفالات عيد الميلاد الساحرة في بيت لحم.

من خلال سرد القصص الإيماني واللحظات الصادقة، فإن فيلم "معجزة في بيت لحم، بنسلفانيا" لهولمارك. من المقرر أن ينشر سحر العطلة ويدفئ قلوب المشاهدين هذا الموسم.