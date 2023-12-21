اكتشف العلماء أسنان الميغالودون المتحجرة في أعماق البحار

حقق فريق من علماء المحيطات وعلماء الحيوان اكتشافًا جديدًا مثيرًا، وهو أول اكتشاف في الموقع لسن ميجالودون متحجر في أعماق البحار. وعثر العلماء، من مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة وألمانيا، على سن سمكة قرش قديمة خلال رحلة استكشافية قبالة ساحل جونسون أتول في المحيط الهادئ. وباستخدام روبوت تحت الماء يتم التحكم فيه عن بعد، كان الباحثون يقومون بمسح قاع المحيط عندما رصدوا السن البارز من الرمال.

ما يجعل هذا الاكتشاف مميزًا بشكل خاص هو الحالة الممتازة للسن. وبعد الفحص الدقيق في المختبر، وجد الباحثون أن حافة السن المسننة كانت شبه أصلية. ويعزو الباحثون هذا الحفظ إلى موقع السن في قاع البحر، حيث تمنع التيارات القوية تراكم الرواسب. ونتيجة لذلك، لم يتم قذف السن أو سقوطه، بل بقي ثابتًا في موضعه الأصلي.

ويبلغ طول سن الميجالودون ما بين 63 و68 ملم، مما يشير إلى أنها لم تأت من سمكة قرش كبيرة الحجم بشكل استثنائي. ومع ذلك، فإن موقعها الفريد في أعماق البحار يوفر رؤى قيمة لعلماء المحيطات الذين يدرسون الكائنات البحرية القديمة. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول توزيع أسنان الميجالودون ويسلط الضوء على أهمية استكشاف بيئات مختلفة تحت الماء.

يلقي هذا البحث الرائد، الذي نشر في مجلة الأحياء التاريخية، ضوءًا جديدًا على الأنواع المنقرضة من الميجالودون وموائلها. ويأمل الباحثون أن تساهم الدراسات الإضافية للأسنان المتحجرة في مواقعها الأصلية في فهم أعمق لهذه الحيوانات المفترسة الضخمة والقوية التي كانت تجوب المحيطات منذ ملايين السنين.