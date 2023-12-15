عاصفة الشتاء تجلب تساقط الثلوج بغزارة إلى شمال كاليفورنيا

من المقرر أن تضرب عاصفة شتوية قوية شمال كاليفورنيا، مما سيؤدي إلى تساقط ثلوج كثيفة على المنطقة. توقع مختبر الثلوج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي سنترال سييرا تساقط الثلوج بشكل كبير هذا الموسم، حيث تظهر نماذج الطقس اقتراب عاصفة ثلجية تستمر يومين.

ومن المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج مساء الأربعاء، حيث ستجلب الجولة الأولى ما بين 3 إلى 6 بوصات من الثلوج. بحلول بعد ظهر الأربعاء، سيتم تغطية جزء كبير من وسط وشمال سييرا نيفادا، وكذلك جنوب مقاطعة سيسكيو، بالثلوج التي يتراوح سمكها من 1 إلى 6 بوصات. ستشتد العاصفة طوال الليل، حيث ستتساقط ما لا يقل عن 3 بوصات من الثلوج في وسط سييرا بحلول الساعة 7 مساءً

سيشهد صباح الخميس المزيد من تساقط الثلوج، حيث تشهد العديد من مناطق وسط وشمال سييرا نيفادا حوالي 8 إلى 10 بوصات من الثلوج. ستستمر العاصفة في النمو، وتتحرك جنوبًا من ولاية أوريغون وتغطي مساحة شاسعة، بما في ذلك سلسلة جبال سييرا والنطاق الساحلي والأجزاء الشمالية البعيدة من كاليفورنيا. ومن المتوقع أن يستمر هذا التساقط الكثيف للثلوج حتى صباح الجمعة، حسب النماذج الحالية.

بشكل عام، يتوقع مختبر الثلوج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي سنترال سييرا تراكمًا إجماليًا لتساقط الثلوج يتراوح من 7 إلى 14 بوصة بين الأربعاء والخميس. وتستند هذه التوقعات إلى نماذج الطقس الحديثة، والتي أعطت المختبر الثقة الكافية لإصدار هذا الإعلان.

وننصح سكان المناطق المتضررة بالبقاء على اطلاع بحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة. يمكن أن يؤدي تساقط الثلوج بكثافة إلى ظروف خطيرة على الطريق، وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل، ومشكلات أخرى ذات صلة. من الضروري أن تظل آمنًا ومستعدًا خلال هذه العاصفة الشتوية.