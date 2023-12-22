عودة الشتاء: توقع هطول زخات ثلجية يوم الاثنين

ملخص: تم إصدار تحذيرات وتحذيرات من العواصف الشتوية في وسط وشمال ولاية نيويورك، في حين ستشهد منطقة روتشستر تحول الأمطار إلى زخات ثلجية رطبة بين عشية وضحاها. من المتوقع أن يكون التراكم خلال الـ 24 ساعة القادمة في حده الأدنى.

بعد أن شهدت درجات حرارة قياسية يوم السبت، من المقرر أن تعود الظروف الشتوية حيث من المتوقع هطول زخات ثلجية يوم الاثنين. في حين تم إصدار تحذيرات وتحذيرات بشأن العواصف الشتوية في وسط وشمال ولاية نيويورك، فإن منطقة روتشستر لن تتأثر. ومع ذلك، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مما يؤدي إلى تحول هطول الأمطار إلى زخات ثلجية رطبة أثناء الليل، خاصة على المرتفعات العالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين عاصفًا وباردًا، مع بقاء درجات الحرارة في منتصف الثلاثينيات. ستشهد معظم المناطق زخات ثلجية أو هبات من حين لآخر، وبحلول المساء، قد تكون هناك طبقة خفيفة من الثلج على الأسطح العشبية. من المتوقع أن يشهد يوم الثلاثاء بعض فترات الراحة من أشعة الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى الأربعينيات المنخفضة إلى المتوسطة.

ابق على اطلاع بآخر التحديثات حول توقعات الطقس من خلال متابعة News 10NBC First Alert Weather. وبينما من المتوقع تراكم الحد الأدنى خلال الـ 24 ساعة القادمة، فمن المهم البقاء على استعداد لأن عودة الطقس الشتوي قد تسبب بعض الاضطرابات.