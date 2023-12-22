اتصل أولاً بالترفيه لوقف العمليات

بعد رحلة دامت ما يقرب من ثماني سنوات، أعلنت شركة First Contact Entertainment، الشركة المطورة لسلسلة Firewall وSolaris Offworld Combat، أنها ستغلق أبوابها. أصدر الاستوديو مؤخرًا Firewall Ultra لجهاز PlayStation VR2 في 24 أغسطس، وكان لديه خطط لتطوير Solaris: Offworld Combat II.

كان لنقص دعم الواقع الافتراضي داخل الصناعة تأثير كبير على قرار الاستوديو بإغلاق أبوابه. باعتبارها شركة رائدة في تطوير ألعاب الواقع الافتراضي AAA، لم تتمكن شركة First Contact Entertainment من تبرير النفقات المطلوبة لمواصلة المضي قدمًا.

أعرب فريق First Contact Entertainment، المعروف بشجاعته في تجاوز الحدود التكنولوجية، عن امتنانه للمستثمرين والشركاء واللاعبين المتفانين الذين دعموهم على مر السنين. لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة للاستوديو، وهم فخورون بالإنجازات التي حققوها.

يعد هذا القرار انعكاسًا للتحديات التي يواجهها مطورو ألعاب الواقع الافتراضي في صناعة لم تحتضن هذه التكنولوجيا بشكل كامل. على الرغم من تزايد شعبية الواقع الافتراضي، إلا أن عدم اعتماده على نطاق واسع جعل من الصعب على استوديوهات مثل First Contact Entertainment الحفاظ على عملياتها.

مع استمرار الصناعة في التطور، يبقى أن نرى كيف سيتناسب الواقع الافتراضي مع مشهد الألعاب. في حين أن شركة First Contact Entertainment قد تغلق أبوابها، فإن تفانيها في دفع الحدود التكنولوجية سيترك بالتأكيد تأثيرًا دائمًا على مستقبل ألعاب الواقع الافتراضي.