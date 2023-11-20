إصدار Firefox الجديد: تعزيز متجدد للخصوصية والوظائف

إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر آخر تحديث لمتصفح الويب مفتوح المصدر Firefox، فاستعد لينال إعجابك. لا يعد الإصدار القادم بميزات خصوصية محسنة فحسب، بل يعد أيضًا بمجموعة من التحسينات المثيرة التي من شأنها رفع مستوى تجربة التصفح لديك.

أحد الإضافات البارزة هو خيار تفضيلات خصوصية موقع الويب، الموجود ضمن إعدادات الخصوصية والأمان. تعمل هذه الميزة الجديدة على تمكين المستخدمين من تحديد ما إذا كان بإمكان مواقع الويب بيع بياناتهم الشخصية أو مشاركتها. من خلال تفعيل هذا الإعداد، يمكنك التمتع براحة بال إضافية، مع العلم أنه لن يتم استغلال معلومات جلسة التصفح الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Mozilla بتنفيذ التحكم العالمي في الخصوصية (GPC)، وهي آلية تلقائية تُخطر مواقع الويب بعدم بيع معلومات التصفح الخاصة بك أو مشاركتها عبر ولايات قضائية متعددة. تعمل GPC كأداة قوية "لعدم البيع" في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت. كما أنه يسهل إمكانيات إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة ويقيد بيع البيانات الشخصية أو مشاركتها في مناطق مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ونيفادا ويوتا وفيرجينيا.

ولكن هذا ليس كل ما يقدمه Firefox لمستخدميه. يشمل التحديث القادم، المسمى Firefox 120، مجموعة من الميزات المثيرة المصممة لتحسين الوظائف وتجربة المستخدم. وفيما يلي بعض الادراج الملحوظة:

1. استيراد البيانات بشكل مبسط: يمكن لمستخدمي Ubuntu Linux الآن استيراد البيانات بسلاسة من Chromium، وتثبيتها عبر Snap، مما يؤدي إلى توسيع التوافق والراحة.

2. محاكاة التصفح في وضع عدم الاتصال: يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة أداة التطوير الجديدة التي تحاكي التصفح في وضع عدم الاتصال، مما يسمح بالإنتاجية دون انقطاع.

3. تعزيز الأمان: يدمج Firefox الآن مراسي ثقة TLS من المتجر الجذر لنظام التشغيل، مما يعزز الإجراءات الأمنية. سيتم تمكين هذه الميزة افتراضيًا على أنظمة التشغيل Windows وMacOS وAndroid، مع خيار تعطيلها في قائمة التفضيلات.

4. إدارة بيانات الاعتماد المحسنة: تم تقديم اختصارات لوحة المفاتيح لتبسيط عملية تحرير وحذف بيانات الاعتماد حول: تسجيلات الدخول، مما يجعل العملية أكثر كفاءة.

5. ميزات الخصوصية المحسنة: يعطي Firefox الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال إدخال تحسينات على النوافذ الخاصة بما في ذلك تكوين الخصوصية ETP-Strict، الذي يوفر حماية معززة ضد بصمات الأصابع.

6. تجربة عرض محسّنة: تم تحسين وضع صورة داخل صورة، في حين تم تقديم ميزة التقاط الزاوية الجديدة خصيصًا لإصدارات Linux وWindows، مما يوفر تجربة سلسة لتعدد المهام.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيكون إصدار Firefox الجديد متاحًا للتنزيل؟

ج: تم تحديد تاريخ الإصدار الرسمي لـ Firefox 120 في 21 نوفمبر 2023. ويمكنك تنزيله من موقع Firefox الرسمي.

مع إصدار Firefox القادم، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا قفزة كبيرة للأمام في خصوصية التصفح والأمان والوظائف. احتضن التحديث القادم واستمتع بتجربة أكثر متعة وأمانًا عبر الإنترنت مع Firefox 120.