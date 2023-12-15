اندلع حريق في شركة Aalberts Surface Technologies في لانسينغ

في حادث وقع مؤخرًا، اندلع حريق في شركة Aalberts Surface Technologies، الواقعة في شارع باسيت في لانسينغ. استجابت إدارة الإطفاء في لانسينغ بسرعة إلى مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وعملت على السيطرة على النيران وضمان سلامة الحاضرين.

وتجري التحقيقات حاليا لتحديد سبب الحريق الذي يعتقد المسؤولون أنه نشأ من فرن. وانتشرت النيران في جميع أنحاء المبنى واخترقت السقف وشكلت تهديدا محتملا للمناطق المحيطة. وحذرت أطقم العمل في الموقع من وجود غازات خطرة، بما في ذلك حمض الكبريتيك. ولحسن الحظ، تمكن جميع من كانوا داخل المبنى في ذلك الوقت من الإخلاء دون أن يصابوا بأذى.

وكانت جهود احتواء الحريق ناجحة، ولم يتم إطلاق أي مواد كيميائية خلال الحادث. وطمأن نائب الرئيس كينيث لاي من إدارة الإطفاء في لانسينغ الجمهور بأنه لا يوجد خطر مستمر من الحريق.

ومع استمرار التحقيق، من الضروري البقاء على اطلاع بالتحديثات المتعلقة بهذا الحادث. ننصحك بالاشتراك في نشرتنا الإخبارية وصفحتنا على اليوتيوب لتلقي آخر الأخبار المحلية وتقارير الطقس.

تعد سلامة الأفراد المتورطين في مثل هذه الحوادث ذات أهمية قصوى، ويظل قسم الإطفاء في لانسينغ ملتزمًا بالتحقيق في الحوادث المستقبلية ومنع حدوثها.