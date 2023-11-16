لقد غمر السوق مؤخرًا طوفان من الكابلات والمحولات ذات 16 سنًا المشكوك فيها، وانضمت Akasa إلى هذا الاتجاه بإصدارها لمحولين جديدين، المحول ذو الزاوية اليمنى "G-Nexus P24" وكابل "G-Nexus PX24". مشترك كهربائي. تدعي هذه المنتجات أنها تقوم بتحويل موصلات مصدر الطاقة القديمة إلى موصل PCIe 5.0 قياسي 12VHPWR PCIe 12+4P قادر على دعم ما يصل إلى 600 واط لبطاقات سلسلة RTX 40. ومع ذلك، فإن نقص المعلومات التفصيلية المحيطة بهذه المحولات والكابلات يثير مخاوف بشأن موثوقيتها وسلامتها.

لا تقتصر مشكلة محولات وملحقات 12VHPWR سيئة التوثيق وغير الموثوقة على Akasa؛ تقدم أيضًا العديد من الشركات الأقل شهرة هذه المنتجات، مثل Sirlyr وEzdiy-Fab وMod-DIY وJoyjom وCY وغيرها. يؤدي نقص المعلومات المهمة من هؤلاء البائعين إلى تعرض المستهلكين لخطر شراء المعدات التي قد تسبب ضررًا أو تفشل في تلبية احتياجاتهم.

من خلال تقديم هذه المحولات والكابلات الجديدة، يضيف المصنعون نقطة فشل محتملة أخرى لموصلات 12VHPWR الضعيفة بالفعل. على سبيل المثال، فشلت شركة Akasa في توضيح كيفية دعم منتجاتها لمتطلبات الطاقة العالية لوحدات معالجة الرسوميات الحديثة باستخدام الكابلات التي تم تصنيفها بقدرة كهربائية أقل بكثير. إن هذا النقص في الشفافية يثير القلق ويترك المستهلكين يتساءلون عن سلامة وموثوقية هذه المنتجات.

لتجنب الأضرار المحتملة ومشكلات الضمان، يوصى باستخدام الكابلات والمحولات المعتمدة المقدمة من الشركات المصنعة لوحدة معالجة الرسومات ذات السمعة الطيبة. يؤدي استخدام الكابلات والمحولات غير الموثوقة وغير المعتمدة إلى زيادة خطر الفشل بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى إصلاحات مكلفة وإبطال الضمانات.

أسئلة وأجوبة

س: هل محولات Akasa متوافقة مع معيار PCIe 5.0؟

ج: على الرغم من أن Akasa لا تدعي صراحةً الامتثال لمعيار PCIe 5.0، إلا أن العديد من صانعي الكابلات يقدمون هذا الادعاء. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى معلومات مفصلة يثير الشكوك حول مدى امتثالها.

س: هل يمكنني استخدام هذه المحولات مع بطاقة سلسلة RTX 40 الخاصة بي؟

ج: من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المحولات يمكنها دعم متطلبات الطاقة العالية لبطاقات سلسلة RTX 40 بشكل موثوق. يوصى باستخدام الكابلات والمحولات المعتمدة المقدمة من الشركات المصنعة لوحدة معالجة الرسومات ذات السمعة الطيبة.

س: ماذا علي أن أفعل إذا واجهت فشلاً في هذه المحولات أو الكابلات؟

ج: قد يكون طلب الدعم لمطالبات الضمان أمرًا صعبًا، حيث قد يجادل مصنعو وحدة معالجة الرسومات بأن استخدام الكابلات غير المعتمدة يؤدي إلى نقاط فشل إضافية ويلغي الضمان. من الضروري توخي الحذر عند استخدام هذه المنتجات لتقليل مخاطر الفشل.