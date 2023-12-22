رجال الإطفاء يكافحون الحريق في مركز شمال أوستن التجاري

ملخص: تتواجد إدارة الإطفاء في أوستن (AFD) حاليًا في مكان الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في شمال أوستن. وبحسب ما ورد تم احتواء الحريق في مكان واحد وانتشر إلى العلية المشتركة. يُنصح الأشخاص الموجودون في المنطقة المجاورة بالابتعاد عن المكان حيث تجري جهود مكافحة الحرائق.

يستجيب رجال الإطفاء في أوستن بنشاط لحادث حريق وقع في مركز تجاري في شمال أوستن. اندلع الحريق في المبنى رقم 1000 من طريق بايتون جين، بالقرب من تقاطع طريق كويل كريك. يقع الموقع بين North Lamar Boulevard إلى الشرق والطريق السريع الأمريكي. 183 غربا.

وفقًا لتحديث وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة الإطفاء في أوستن، يبدو أن الحريق يتركز في مكان واحد داخل مركز الشريط، مع وصول النيران أيضًا إلى مساحة العلية المشتركة. وتعمل طواقم الطوارئ بجد لاحتواء الحريق وإخماده، مع الحرص الشديد على ضمان سلامة جميع المعنيين.

وفي ضوء عملية مكافحة الحرائق المستمرة، نحث السائقين والمقيمين في المنطقة على تجنب المنطقة المجاورة حفاظًا على سلامتهم بالإضافة إلى إتاحة مساحة كافية للوكالة الفرنسية للتنمية لمعالجة الحريق بشكل فعال. ومن الضروري توخي الحذر والتعاون مع السلطات حتى يتم حل الوضع.

سبب الحريق غير معروف حاليًا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك إصابات أو عمليات إخلاء. وستواصل الوكالة الفرنسية للتنمية إطلاع الجمهور على أي تطورات.