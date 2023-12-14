التحقيق في الحريق جاري في مسرح ثاندر باي

ملخص: تقوم إدارة إطفاء ألبينا وإدارة شرطة ألبينا حاليًا بالتحقيق في حريق اندلع في مسرح ثاندر باي في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد. ورغم عدم وجود علامات فورية على وقوع جريمة، إلا أن السلطات لا تزال في المراحل الأولى من تحقيقاتها.

في محاولة لتحديد سبب الحريق، يقوم المحقق الرقيب بيل جول والكابتن آندي مارسو للحد من المخاطر المجتمعية بتمشيط الحطام المتبقي في أعقاب الحريق بدقة. في حين أن التقييم الأولي لا يشير إلى أي نشاط مشبوه، يركز المحققون على استبعاد احتمال حدوث حريق متعمد.

يعترف رئيس الإطفاء روب إدموندز أن هناك جوانب معينة من الحريق تثير المخاوف، لا سيما حقيقة أن المنطقة المتضررة كانت مخزنًا باردًا ولم يكن هناك أعمال بناء جارية في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، فإن وقت الحادث، الذي لم يكن فيه أحد، يضيف طبقة أخرى من الغموض. ويؤكد إدموندز أن التحقيق لا يزال جاريًا، وقد يتغير الافتراض الحالي إذا ظهرت أدلة جديدة.

وألحق الحريق أضرارا جسيمة بالمسرح مما أدى إلى تعقيد التحقيق. ومع ذلك، من خلال فحص أنماط النار وأنماط الدخان، يأمل مارسو في الحصول على معلومات قيمة حول أصل الحريق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسرح ثاندر باي لأضرار ناجمة عن الحرائق. في عام 2020، تسبب حريق دمر مطعم John A. Lau القريب أيضًا في إلحاق الضرر بالمسرح. ويخضع المسرح للتجديدات منذ سبتمبر/أيلول، ومن المقرر إعادة افتتاحه في خريف العام المقبل. ومع ذلك، فإن الحريق الأخير ألقى بظلال من عدم اليقين على هذا الجدول الزمني.

في حين أن المسرح تلقى أموال التأمين لتغطية الأضرار، إلا أن الدعم المالي الإضافي ضروري لتلبية جميع احتياجات المبنى بشكل كامل. ورغم الانتكاسة، لا يزال مجلس المسرح ملتزما بإعادة فتحه وترميم الأضرار الناجمة عن الحريق.

ومع استمرار التحقيق، تأمل السلطات أن تظهر صورة أوضح بشأن سبب الحريق في مسرح ثاندر باي.