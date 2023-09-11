تطلق Fire-Boltt ساعة Solace الذكية للاتصال عبر البلوتوث

كشفت شركة Fire-Boltt، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن أحدث إضافة لها إلى سوق الساعات الذكية – ساعة Solace الذكية للاتصال عبر تقنية Bluetooth. ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق الساعة الذكية Crusader. تتميز ساعة Solace الذكية بتصميم قرص دائري أنيق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الفاخر، ويتميز بتاج دوار وزرين ضغط.

إحدى الميزات البارزة في Fire-Boltt Solace هي شاشته الكبيرة عالية الدقة مقاس 1.32 بوصة، والتي توفر دقة 360 × 360 بكسل. تضمن هذه الشاشة النابضة بالحياة رؤية واضحة وتجربة مستخدم ممتعة. بفضل إمكانات الميكروفون ومكبر الصوت المدمجة الرائعة، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات عبر البلوتوث والاستفادة من وظائف المساعد الصوتي بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، تعطي ساعة Solace الذكية الأولوية لعافية المستخدم من خلال دمج ميزات من Fire-Boltt Health Suite. يتضمن ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع SpO2 ومراقبة النوم. ومن خلال دعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، يمكن للمستخدمين تتبع أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بهم بسهولة والسعي نحو أسلوب حياة أكثر صحة.

تم تجهيز الساعة الذكية بتصنيف IP67، مما يجعلها مقاومة للغبار والماء. توفر بطاريته بقوة 230 مللي أمبير في الساعة عمر بطارية مذهل يصل إلى 5 أيام، مما يوفر استخدامًا طويلًا دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

يتوفر Fire-Boltt Solace بمجموعة من الألوان الأنيقة، بما في ذلك الأسود والأزرق والذهبي والفضي والذهبي الفضي. بدءًا من 12 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا، يمكن للعملاء المهتمين شراء ساعة Solace الذكية بسعر تمهيدي قدره Rs. 1,999 من خلال Fireboltt.com وAmazon.in.

بفضل مزيجها من الميزات المتقدمة والتصميم الجمالي والقدرة على تحمل التكاليف، تهدف ساعة الاتصال الذكية Fire-Boltt Solace Bluetooth إلى جذب انتباه عشاق التكنولوجيا وعشاق اللياقة البدنية على حدٍ سواء.

مصادر:

– فاير بولت

- فايربولت.كوم

- أمازون.إن