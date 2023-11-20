عروض الجمعة السوداء لأجهزة الكمبيوتر المحمول: يقدم Asus Vivobook 15 قيمة ممتازة

اقترب موعد الجمعة السوداء، ويبحث المتسوقون عن أفضل العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. على الرغم من أن أجهزة Chromebook شهدت تخفيضات كبيرة، إلا أن العثور على كمبيوتر محمول عالي الجودة يعمل بنظام Windows وبسعر مناسب قد يكون أمرًا صعبًا. ومع ذلك، يبرز جهاز Asus Vivobook 15 كخيار ذو قيمة ممتازة.

بسعر حاليًا 399.99 جنيهًا إسترلينيًا على Amazon، فإن Asus Vivobook 15 يزيد بأكثر من الثلث عن سعر التجزئة الأصلي البالغ 649.99 جنيهًا إسترلينيًا. يضعه هذا الخصم في نفس النطاق السعري لأجهزة Chromebook متوسطة المدى، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل Windows 11 وصديق للميزانية دون المساومة على الجودة.

ما يميز جهاز Asus Vivobook 15 هو مواصفاته الرائعة. يضمن هذا الكمبيوتر المحمول، المزود بوحدة المعالجة المركزية Intel i5 رباعية النواة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، أداءً سلسًا أثناء تشغيل Windows 11. يوفر SSD بسعة 512 جيجابايت مساحة تخزين كبيرة للملفات، مما يجعله خيارًا عمليًا للعمل أو الدراسة.

لا يقدم Vivobook 15 الأداء فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بلوحة مفاتيح كاملة الحجم في هيكل صغير الحجم. تتيح هذه الميزة للمستخدمين العمل بشكل مريح أثناء التنقل دون التضحية براحة لوحة الأرقام. تتميز الشاشة عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة بأنها مشرقة وسريعة الاستجابة، مما يجعلها مثالية لمؤتمرات الفيديو أو مهام الوسائط المتعددة.

في حين أن Vivobook 15 قد لا يكون مناسبًا للألعاب المتطورة، إلا أنه يمكنه التعامل مع خدمات بث الألعاب مثل GeForce Now. بشكل عام، إنه كمبيوتر محمول موثوق به ومناسب للإنتاجية ومناسب للمهام اليومية في المكتب أو الكلية.

بسعر 399.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط، يقدم Asus Vivobook 15 صفقة الجمعة السوداء الرائعة التي يصعب مقاومتها. اغتنم هذه الفرصة للحصول على كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل Windows 11 يتميز بأداء ممتاز وقابلية للنقل وقيمة مقابل المال.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو السعر الحالي لجهاز Asus Vivobook 15 خلال الجمعة السوداء؟

ج: يبلغ سعر Asus Vivobook 15 حاليًا 399.99 جنيهًا إسترلينيًا على Amazon، وهو خصم كبير عن سعر التجزئة الأصلي البالغ 649.99 جنيهًا إسترلينيًا.

س: ما هي مواصفات Asus Vivobook 15؟

ج: يتميز جهاز Asus Vivobook 15 بوحدة معالجة مركزية Intel i5 رباعية النواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت لتوفير مساحة تخزين كبيرة.

س: هل جهاز Asus Vivobook 15 مناسب للألعاب؟

ج: على الرغم من أنه قد لا يكون قويًا بما يكفي للألعاب المتطورة، إلا أن Asus Vivobook 15 يمكنه التعامل مع خدمات بث الألعاب مثل GeForce Now.

س: هل يحتوي Asus Vivobook 15 على لوحة مفاتيح كاملة الحجم؟

ج: نعم، يأتي Asus Vivobook 15 مزودًا بلوحة مفاتيح كاملة الحجم، مما يسمح بالكتابة المريحة والإنتاجية أثناء التنقل.