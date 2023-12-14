توسعة Leviathan في Final Fantasy XVI لتوفير الراحة من Grim Sky

في مقابلة حديثة مع Famitsu، أكد فريق التطوير وراء Final Fantasy XVI أن توسعة Leviathan القادمة ستحتوي على سماء زرقاء أكثر وضوحًا، مما يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها من السماء الوردية الداكنة القمعية التي تهيمن على المراحل اللاحقة من اللعبة. وقد قوبل هذا الإعلان بحماس من اللاعبين الذين وجدوا أن الأجواء القاتمة تمثل عيبًا كبيرًا في لعبة رائعة.

تدور أحداث المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، الذي يحمل عنوان "The Rising Tide"، في جزء جديد من العالم لم يتأثر بالكسوف السحري. كان اللاعبون قد تكهنوا سابقًا بشأن السماء غير العادية في إعلان المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، وقد تم الآن تأكيد نظرياتهم. سيبدأ الأبطال كلايف وجيل وجوشوا في رحلتهم تحت السماء الزرقاء الساطعة، مما يوفر تغييرًا منعشًا للمشهد.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم توسعة Leviathan خيارًا جديدًا لوضع الصورة، مما يسمح للاعبين باستبدال السماء الوردية الداكنة في نهاية اللعبة بسماء زرقاء. ستكون هذه الميزة متاحة ليس فقط في منطقة المحتوى القابل للتنزيل (DLC) ولكن في جميع أنحاء اللعبة بأكملها، مما يوفر للاعبين حرية الاستمتاع بالاتجاه الفني التفصيلي للعبة في بيئة أكثر إشراقًا ورفعة.

بالنسبة للعديد من اللاعبين، يجلب هذا الإعلان شعورًا بالارتياح والإثارة. كانت الجمالية القمعية في الجزء الأخير من اللعبة قد أضعفت في السابق استمتاعهم وجعلت المهام الجانبية ومطاردة الوحوش تبدو قاتمة بشكل خاص. إن فرصة تجربة سماء أكثر وضوحًا ومناظر طبيعية نابضة بالحياة ستعزز بلا شك تجربة اللعب الشاملة.

في حين أن بعض اللاعبين لا يزالون يعبرون عن رغبتهم في وجود خيار لتعطيل Eclipse نهاية اللعبة تمامًا، فمن المهم ملاحظة أن عناصر السرد وبناء العالم في اللعبة قد تمنع تنفيذ مثل هذه الميزة. ومع ذلك، فإن تقديم توسعة Leviathan والتغييرات المصاحبة لها توفر خطوة إيجابية نحو معالجة المشكلة وتلبية تفضيلات قاعدة اللاعبين.

مع الإصدار المرتقب لتوسعة Leviathan في الربيع، يمكن للاعبي Final Fantasy XVI التطلع إلى إجازة هم في أمس الحاجة إليها بعيدًا عن السماء المظلمة والقاتمة، والانغماس في عالم ينيره جمال السماء الزرقاء الصافية.