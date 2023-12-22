يحصل سائقو شيكاغو على إعفاء مؤقت من حركة المرور مع انتهاء المرحلة الأولى من مشروع البناء

يواجه السائقون في شيكاغو أشهرًا من الازدحام المروري على طريقي كينيدي وإيدنز السريعين. ومع ذلك، هناك أخيرا بعض الأخبار الجيدة في الأفق. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من مشروع بناء كبير، يهدف إلى تحسين الطرق، بين عشية وضحاها، مما يوفر فترة راحة مؤقتة للركاب.

على مدى الأشهر التسعة الماضية، كان على الركاب التعامل مع ما لا يقل عن اثنين من إغلاق الممرات الداخلية في وقت واحد، حيث عملت أطقم العمل على إعادة تأهيل الجسور. كما تم اقتصار الممرات السريعة القابلة للعكس على حركة المرور الداخلية فقط، مما زاد من الازدحام والإحباط للسائقين على جانبي الطريق.

وأعربت ماريا كاستانيدا، المتحدثة باسم وزارة النقل في إلينوي (IDOT)، عن امتنانها لصبر الجمهور وتفهمهم أثناء عملية البناء. وشددت على أهمية ضمان سلامة وجودة الطرق للجمهور.

مع اقتراب المرحلة الأولى من نهايتها، سيتم إعادة فتح الممرات الداخلية مساء السبت، إذا سمح الطقس بذلك. سيوفر هذا بعض الراحة للسائقين حتى تبدأ المرحلة الثانية في مارس 1. خلال أشهر الشتاء، سيتم تعليق عمليات الإغلاق الكبرى، لكن مشاريع البناء الأصغر ستستمر خلال الليل وخارج ساعات الذروة.

في حين أنه من المتوقع أن تجلب المرحلة الثانية المزيد من الاضطرابات، مع إغلاق الممرات السريعة لمعظم عام 2، تأمل IDOT أن تؤدي التحسينات إلى طريق أكثر أمانًا وسلاسة على المدى الطويل. ستركز المرحلة الثالثة على الممرات الخارجية ومن المقرر أن تبدأ في عام 2024.

يمكن للسائقين في شيكاغو أن يتطلعوا إلى استراحة مؤقتة من كابوس المرور، ولكن يظل من المهم أن يظلوا يقظين وصبورين مع استمرار أنشطة البناء في الأسابيع والسنوات القادمة. الهدف النهائي هو توفير تجربة تنقل أفضل لجميع المقيمين وزوار المدينة.