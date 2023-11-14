تكشف شركة Fido عن عروض جديدة ومثيرة على صفقات الهواتف الذكية

هل تبحث عن أحدث عروض الهواتف الذكية؟ لا تنظر إلى أبعد من عروض Fido الجديدة التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب عشاق التكنولوجيا. أسقطت شركة Fido عروض الجمعة السوداء، مما يوفر للعملاء فرصة الحصول على أجهزتهم المفضلة بأسعار مخفضة. من أجهزة iPhone إلى Samsung Galaxy وGoogle Pixel، لدى Fido ما يناسب الجميع.

أحد العروض المميزة هو iPhone 14، وهو متاح بسعر 0 دولار أمريكي مع خطة تمويل تبلغ 37.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا بدلاً من 42.80 دولارًا عاديًا. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على أحدث طراز من iPhone دون إنفاق الكثير من المال. سيكون من دواعي سرور عشاق سامسونج أيضًا العثور على هاتفي Samsung Galaxy S23 وS23 FE متاحين بسعر 0 دولار أمريكي مع دفعات شهرية مخفضة بشكل كبير.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون هواتف Google Pixel، يتوفر Google Pixel 7 حصريًا عبر الإنترنت بدون تكلفة شهريًا مع دفعة مقدمة بقيمة 0 دولار، وهو خصم كبير من الدفعة الشهرية القياسية البالغة 39 دولارًا. وفي الوقت نفسه، يقدم Google Pixel 8 خطة تمويل بقيمة 20 دولارًا شهريًا بدلاً من 46.17 دولارًا المعتاد.

يمكن لعشاق موتورولا أن يفرحوا أيضًا، مع توفر هاتفي Motorola Razr وRazr+ الشهيرين بأسعار مخفضة. يأتي Motorola Razr بخطة تمويل قدرها 15 دولارًا شهريًا بدلاً من 47.13 دولارًا عاديًا، في حين يمكن أن يكون Razr + ملكك مقابل 25 دولارًا شهريًا بدلاً من 65 دولارًا القياسي.

أخيرًا وليس آخرًا، يعد iPhone 13 خيارًا رائعًا آخر متاح بسعر 0 دولار أمريكي مع خطة تمويل بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا بدلاً من 37 دولارًا المعتاد.

قم بزيارة موقع Fido الإلكتروني لاستكشاف هذه الصفقات المذهلة بنفسك واغتنام الفرصة لترقية هاتفك الذكي دون إنفاق الكثير من المال. مع هذه العروض الرائعة، هذا هو الوقت المثالي لإجراء عملية شراء والبقاء على اتصال بأناقة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل هناك أي عروض متاحة لخطط الهاتف؟

ج: نعم، قدم Fido عروضًا جديدة على خطط الهاتف أيضًا. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل على موقع فيدو.

س: هل يمكنني شراء عروض الهواتف الذكية هذه عبر الإنترنت؟

ج: معظم العروض متاحة عبر الإنترنت، ولكن يوصى دائمًا بمراجعة موقع Fido الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات ومدى التوفر.

س: إلى متى ستكون هذه الصفقات متاحة؟

ج: قد يختلف توفر هذه العروض، لذا من الأفضل الاستفادة من العروض في أقرب وقت ممكن لضمان عدم تفويت الفرصة.

س: هل يمكنني استبدال هاتفي الحالي بهاتف جديد؟

ج: قد تقدم شركة Fido خيارات استبدال، ولكن يمكن العثور على تفاصيل محددة على موقعها الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بها.

س: هل هذه العروض متاحة للعملاء الجدد فقط؟

ج: عادة ما تكون هذه الصفقات مفتوحة لكل من العملاء الجدد والحاليين، ولكن قد يكون لبعض العروض الترويجية معايير أهلية محددة. يوصى بالتحقق من Fido مباشرة لتأكيد الأهلية.