سيارة SF90 XX: إطلاق العنان لوحش فيراري الذي يسير على الطريق

لقد فعلها فيراري مرة أخرى. نقدم لكم سيارة SF90 XX، السيارة التي تم تصميمها لإعادة تعريف حدود السرعة والأداء. مع قوة مذهلة تبلغ 1,016 حصانًا، فإن هذا الوحش جاهز للسيطرة على كل لفة يواجهها. ولكن ما يميز سيارة SF90 XX حقًا عن سابقاتها هو وضعها القانوني على الطريق، مما يجعلها أول سيارة XX يمكن قيادتها في أي مكان.

من خلال جعل الطريق SF90 XX قانونيًا، فتحت فيراري عالمًا جديدًا تمامًا من الإمكانيات. فهي لا توسع سوق هذه الآلة المذهلة فحسب، بل تعني أيضًا أن المتحمسين يمكنهم الاستمتاع بإثارة امتلاك وقيادة سيارة تركز على حلبات السباق على الطرق العامة. ومع ذلك، فإن كونك قانونيًا على الطريق يأتي مع بعض التنازلات. يبلغ وزن سيارة SF90 XX 1,560 كجم جافًا، أي أكثر بكثير من نظيرتها المخصصة للحلبات فقط، FXX K. ويعود هذا الوزن الزائد إلى المكونات الضرورية للاستخدام على الطريق، مثل الأضواء والشاسيه الأكثر صلابة.

فلماذا جعلت فيراري طريق SF90 XX قانونيًا؟ الأمر بسيط: يمكنهم بيع المزيد منهم. ومن خلال إتاحة هذه السيارة ذات الإصدار المحدود لجمهور أوسع، تضمن فيراري بقاء الطلب على سيارة SF90 XX مرتفعاً. بالإضافة إلى ذلك، تسمح نسخة الطرق بسعر أعلى، حيث يبدأ سعر Stradale من 673,584 جنيه إسترليني وSpider بسعر 730,000 جنيه إسترليني. نسبيًا، يبلغ سعر سيارة SF90 الأساسية 376 ألف جنيه إسترليني فقط.

مع التحسينات في القوة والوزن والديناميكا الهوائية، تدفع سيارة SF90 XX الحدود إلى أبعد من ذلك. يوفر محرك V8 مزدوج التيربو قوة مذهلة تبلغ 786 حصانًا، بينما توفر المحركات الكهربائية قوة إضافية تبلغ 230 حصانًا. والنتيجة هي سيارة يمكنها التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.3 ثانية فقط.

في حين أن سيارة SF90 XX قد لا تكون السيارة الأخف أو الأكثر تطرفًا في السوق، إلا أنها تتفوق في مجالات أخرى. حققت فيراري تطورات كبيرة في مجال الديناميكا الهوائية، مع قوة سفلية إجمالية تبلغ 530 كجم عند سرعة 155 ميلاً في الساعة. وتضمن عناصر التصميم الذكية، مثل فتحات غطاء المحرك والأجنحة الموضوعة بشكل مثالي، أن تكون سيارة SF90 XX هي سيارة فيراري الأكثر كفاءة من الناحية الديناميكية الهوائية حتى الآن.

فيما يتعلق بالتعامل، تحقق سيارة SF90 XX التوازن بين الراحة والأداء. يتيح نظام التعليق الناعم قيادة مرنة، مع الحفاظ على قوة جر ممتازة على المسار. وعلى الرغم من أنه لم يتم اختبارها على الطرق العامة، فمن المتوقع أن توفر سيارة SF90 XX تجربة قيادة مريحة وسلسة مماثلة لتلك التي توفرها سيارة GT.

وفي الختام، فإن سيارة SF90 XX ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لفيراري. بفضل وضعها القانوني على الطريق، وأدائها المذهل، وتصميمها المبتكر، تم إعداد هذه السيارة للسيطرة على الطريق والمضمار. لذا، اربطوا حزام الأمان واستعدوا لتجربة إثارة العمر خلف عجلة قيادة سيارة SF90 XX.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما الذي يميز سيارة SF90 XX عن موديلات XX الأخرى؟

تعتبر SF90 XX أول سيارة XX تصبح قانونية على الطرق، مما يسمح لعشاقها بقيادتها على الطرق العامة.

لماذا جعلت فيراري طريق SF90 XX قانونيًا؟

من خلال جعل الطريق SF90 XX قانونيًا، يمكن لفيراري بيع عدد أكبر من السيارات وزيادة التفرد والرغبة في النموذج.

ما هي التغييرات الرئيسية في سيارة SF90 XX مقارنة بسيارة SF90 العادية؟

تتمتع سيارة SF90 XX بقدرة أكبر، ووزن أقل، وديناميكيات هوائية محسنة، مما يجعلها أكثر تركيزًا على المسار وتوجيهًا نحو الأداء.

هل سيارة SF90 XX مريحة للقيادة على الطريق؟

وبينما لم يتم اختبار سيارة SF90 XX على الطرق العامة، فمن المتوقع أن توفر تجربة قيادة مريحة وسلسة مماثلة لتلك التي توفرها سيارة GT.