فيراري تعطي الأولوية للسلامة والأداء في سباق الجائزة الكبرى البرازيلي

فيراري، التي تسعى إلى تجنب تكرار استبعادها في سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة، قامت بإجراء تعديلات على سيارات SF-23 الخاصة بها لسباق الجائزة الكبرى البرازيلي. قام الفريق برفع ارتفاع ركوب سياراتهم في محاولة لتلبية قياس الانزلاق المطلوب البالغ 9 ملم وضمان الامتثال للوائح.

بعد أن فشل انزلاق سيارة شارل لوكلير في تحقيق القياس المطلوب في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، اتبعت فيراري نهجًا حذرًا قبل السباق البرازيلي. واجهت مرسيدس مصيرًا مشابهًا عندما تم استبعاد لويس هاميلتون أيضًا لنفس الانتهاك. أرجع كلا الفريقين المشكلة إلى حلبة الأمريكتين الوعرة ووقت التدريب المحدود خلال تنسيق Sprint.

اعترف المدير الرياضي لفيراري، دييغو إيوفرنو، بأن الفريق تفاجأ في أوستن، لكنه قام منذ ذلك الحين بتحليل الوضع وتحديد مجالات التحسين. وشدد إيوفرنو على التزام الفريق بالتعلم من أخطاء الماضي والمضي قدمًا.

مع إعطاء الأولوية للسلامة، تدرك فيراري أنه قد تكون هناك مقايضة مع الأداء. ومن خلال اختيار ارتفاع أعلى قليلاً للركوب، يهدف الفريق إلى تحقيق توازن يقلل من مخاطر الاستبعاد دون المساس بميزتهم التنافسية.

وفي جلسة التصفيات يوم الجمعة في إنترلاغوس، بدا أن التعديلات قد أتت بثمارها بالنسبة لفيراري. حصل تشارلز لوكلير على المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بينما حقق كارلوس ساينز المركز السابع بشكل محترم. ومع ذلك، أدت الظروف الجوية السيئة إلى إيقاف الجلسة فجأة، مما جعل الفريق حريصًا على إثبات أدائه في يوم السباق.

يُظهر النهج الاستباقي الذي تتبعه فيراري فيما يتعلق بالسلامة التزامها بالالتزام باللوائح مع سعيها للحفاظ على قدرتها التنافسية. مع اقتراب السباق الأخير لهذا الموسم، ستكون كل الأنظار موجهة نحو الفريق لمعرفة ما إذا كانت تعديلاته ستؤدي إلى النتائج المرجوة.

أسئلة وأجوبة

لماذا قامت فيراري برفع ارتفاع ركوب سياراتها؟

رفعت فيراري ارتفاع الركوب لتجنب تكرار استبعادها في سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة. لم يصل انزلاق سيارة تشارلز لوكلير إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى استبعاده ودفع الفريق إلى إجراء تعديلات.

ما سبب الاستبعاد في سباق الجائزة الكبرى الأمريكي؟

يُعزى استبعاد فيراري ومرسيدس في سباق الجائزة الكبرى الأمريكي إلى أن حجم انزلاقات سياراتهم أقل من 9 ملم المطلوب. أشار كلا الفريقين إلى حلبة الأمريكتين الوعرة ووقت التدريب المحدود بسبب تنسيق Sprint كعوامل مساهمة.

كيف رد فيراري على الاستبعاد؟

اعترف المدير الرياضي لفيراري، دييغو إيوفرنو، بإشراف الفريق في أوستن واستعرض أحداث نهاية هذا الأسبوع. لقد قاموا بإجراء التعديلات المناسبة وأعربوا عن تصميمهم على تجنب حدوث موقف مماثل في المستقبل.

هل أثرت التعديلات على أداء فيراري في التصفيات المؤهلة لجائزة البرازيل الكبرى؟

يبدو أن تعديلات فيراري كان لها تأثير إيجابي خلال جلسة التصفيات يوم الجمعة. حصل تشارلز لوكلير على المركز الثاني على شبكة الانطلاق، مما يدل على قدرة الفريق على تحقيق التوازن بين السلامة والأداء. ومع ذلك، أدت الظروف الجوية السيئة إلى إيقاف الجلسة قبل الأوان، مما جعل الفريق حريصًا على إثبات نفسه في السباق.