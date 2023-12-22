ولاية واشنطن تفشل في تقديم منحة السكك الحديدية عالية السرعة

لم تنجح ولاية واشنطن في محاولتها الحصول على منحة أكبر بقيمة 198 مليون دولار لتعزيز تخطيط السكك الحديدية عالية السرعة. أعلنت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية (FRA) مؤخرًا عن اختيارها لمشاريع السكك الحديدية للتمويل من خلال قانون الرئيس بايدن للاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، ولم تكن مقترحات ولاية واشنطن من بين المشاريع المختارة. ومع ذلك، فقد تلقت الولاية دعمًا فيدراليًا لتحسينات شركة أمتراك كاسكيدز وممر كاسكاديا للنقل البري فائق السرعة الجديد.

في حين أن مبلغ المنحة صغير نسبيًا، إلا أنه يمكن أن يشير إلى الدعم الفيدرالي المستقبلي للسكك الحديدية عالية السرعة في المنطقة. أعرب المسؤولون المحليون وقادة الشركات عن اهتمامهم بربط سياتل وبورتلاند وفانكوفر بكولومبيا البريطانية بشبكة سكك حديدية عالية السرعة. يُظهر اختيار FRA لممر السكك الحديدية عالي السرعة Cascadia لبرنامج تحديد الممرات وتطويرها اهتمامًا قويًا بدعم مثل هذه المشاريع.

ستتلقى وزارة النقل بولاية واشنطن (WSDOT) ما يصل إلى مليون دولار في شكل منح من FRA لمواصلة التخطيط لتحسين البنية التحتية وتوسيع الترددات لـ Amtrak Cascades. تعمل الوزارة أيضًا بنشاط على خطط السكك الحديدية عالية السرعة، والتي يمكن أن تنقل القطارات السريعة إلى منطقة كاسكاديا، وتربط المدن الكبرى بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية وبورتلاند.

على الرغم من أن ولاية واشنطن لم تحصل على المنحة المطلوبة للتخطيط الأعمق وأعمال التصميم المبكرة، فإن المشاركة في برنامج Corridor ID ستجعل مشروع Cascadia للسكك الحديدية عالية السرعة أكثر قدرة على المنافسة في دورات التمويل المستقبلية.

بالإضافة إلى ولاية واشنطن، ستتلقى هيئة Big Sky Passenger Rail في مونتانا أيضًا منحًا لدعم التخطيط لاستعادة خدمة المسافات الطويلة في الساحل الشمالي Hiawatha. ستعيد هذه الخدمة ربط شيكاغو بسياتل أو بورتلاند وستمر عبر عدة ولايات، بما في ذلك أيداهو ومونتانا وداكوتا الشمالية.

في حين فشل عرض ولاية واشنطن، فإن الدعم الفيدرالي الذي تلقته لمشاريع السكك الحديدية الخاصة بها وإدراجها في برنامج Corridor ID يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم كبير في السكك الحديدية عالية السرعة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في المستقبل.