الناخبون السود واللاتينيون في ولاية كارولينا الشمالية يرفعون دعوى قضائية على مناطق الكونغرس التي يرسمها الجمهوريون

رفعت مجموعة من الناخبين السود واللاتينيين في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية، زاعمين أن مناطق الكونجرس التي تم رسمها حديثًا من قبل مشرعي الولاية الجمهوريين تضعف قوة تصويت الأقلية في انتهاك للدستور الأمريكي. ويجادل المدعون بأن قادة الحزب الجمهوري أعادوا ترتيب مجموعات الناخبين عن عمد لتقليل قوة التصويت للأقليات مع تعزيز ميزة الحزب الجمهوري. ويطالبون برسم خريطة جديدة.

وتضع خريطة الكونجرس الحالية، التي تم إقرارها في أكتوبر/تشرين الأول، الجمهوريين في وضع مناسب للفوز بما لا يقل عن 10 مقاعد من مقاعد الكونجرس الأربعة عشر في الولاية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة. وقد يساعد هذا التحول الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي. وفي السابق، أسفرت الخريطة التي رسمها قضاة الولاية لانتخابات 14 عن فوز كل من الديمقراطيين والجمهوريين بسبعة مقاعد.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب دعوى مماثلة تم رفعها في نوفمبر، والتي تدعي أن الخرائط تنتهك قانون حقوق التصويت. تسلط المعارك القانونية المستمرة الضوء على القضايا المحيطة بحقوق تصويت الأقليات في ولاية كارولينا الشمالية والتأثير الأوسع للتلاعب في حدود الدوائر الانتخابية على التمثيل العادل.

ردًا على الدعوى القضائية، وصف رئيس مجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية، تيم مور، الأمر بأنه محاولة من قبل "النشطاء الديمقراطيين" لخلق الفوضى في الانتخابات المقبلة. وأكد أنه سيتم استخدام الخرائط المعتمدة في هذه الانتخابات وفي الانتخابات المقبلة.

تستهدف الدعوى على وجه التحديد أربع مناطق للكونجرس: المناطق الأولى والسادسة والثانية عشرة والرابعة عشرة. يجادل المدعون بأن هذه المناطق تم التلاعب بها عمدا لإضعاف قوة تصويت الأقلية وتفضيل المرشحين الجمهوريين. المنطقة السادسة، التي تمثلها حاليًا النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ، تأثرت بشكل خاص حيث تمت إزالة ناخبي الأقليات وإعادة توزيعهم على المناطق المحيطة ذات الأغلبية الجمهورية.

وبينما يسعى المدعون إلى منع استخدام خريطة الكونجرس الحالية في الانتخابات، فإنهم لم يطلبوا على الفور إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف تنفيذها في انتخابات 2024 المقبلة. ومن المقرر أن ينتهي تقديم المرشحين لهذه الانتخابات في 15 ديسمبر، ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في 5 مارس.

تسلط الدعوى الضوء على التحديات التاريخية والمستمرة التي تواجهها الأقليات في ولاية كارولينا الشمالية، مشيرة إلى التفاوتات المستمرة في التمثيل السياسي. يجادل المدعون بأن خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها الكونجرس حديثًا تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات وتواصل تقليد الولاية المتمثل في تعبئة وتقسيم ناخبي الأقليات إلى مناطق يتم التلاعب فيها مما يقلل من قوة تصويتهم.

أعرب الممثل الديمقراطي وايلي نيكل من المنطقة الثالثة عشرة عن دعمه للدعوى، مشيرًا إلى أن الخرائط التي رسمها الجمهوريون تحرم ناخبي ولاية كارولينا الشمالية من صوتهم في الانتخابات. ويعتقد أن الخرائط غير دستورية وغير قانونية، ويتطلع إلى معالجة المحاكم لهذه القضية.

ومع تطور المعركة القانونية، ستستمر مراقبة التداعيات على حقوق تصويت الأقليات والتمثيل العادل في ولاية كارولينا الشمالية عن كثب.