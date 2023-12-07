دعوى قضائية جديدة مرفوعة ضد Styropek لتفريغ Nurdles

تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة Styropek بسبب تفريغها بشكل روتيني لخرزات بلاستيكية صغيرة، تُعرف باسم الحبيبات، في المجاري المائية بالقرب من منشآتها في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا. اتهمت مجموعات الدفاع عن البيئة PennEnvironment وThree Rivers Waterkeeper شركة BVPV Styrenics وشركتها الأم Styropek بانتهاك قانون المياه النظيفة.

تدعي الدعوى القضائية أن الشركة تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار التي تحتوي على حبيبات لمدة عام على الأقل، في انتهاك للقانون الفيدرالي وشروط تصريح الشركة. ويقال إن التصريفات تحدث في مصنع ستيروبيك في بلدة بوتر، التي تقع عند ملتقى نهر راكون كريك ونهر أوهايو.

اكتشف باحثون من Three Rivers Waterkeeper وجمعية Mountain Watershed العديد من الحبيبات ذات الحجم الصغير غير المعتاد في سبتمبر 2022، والتي تم إرجاعها إلى مصبات Raccoon Creek وStyropek. تقدم الدعوى دليلاً على تراكمات الحبيبات في راكون كريك، ورواسب النهر، والنباتات المحيطة، كما وثقتها إدارة حماية البيئة في بنسلفانيا أثناء عمليات التفتيش.

تشكل الحبيبات تهديدًا كبيرًا للحياة المائية ويمكن أن تساهم في التلوث بالبلاستيك الدقيق. وقد تستهلكها الأسماك والكائنات المائية الأخرى، مما يؤدي إلى ضرر محتمل للسلسلة الغذائية وحتى لصحة الإنسان. وأكدت هيذر هولتون فانتاسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة Three Rivers Waterkeeper، على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة.

يسعى المدعون إلى فرض عقوبات مدنية وإجراءات تصحيحية وغير ذلك من خلال الدعوى القضائية، وقد أعربوا عن انفتاحهم للتفاوض على تسوية مع ستيروبيك لتجنب التقاضي المطول. الهدف النهائي هو وضع حد للتصريف غير القانوني للتلوث البلاستيكي في راكون كريك ونهر أوهايو والبيئة المحيطة.

ولم يرد ممثلو Styropek بعد على الدعوى. ومع ذلك، فقد أعلنت الشركة سابقًا عن التزامها بالعمل بطريقة مسؤولة بيئيًا وبما يتوافق مع التصاريح. ويمثل المدعين في القضية المركز الوطني لقانون البيئة ومايكل كومبر من شركة كومبر آند ميلر في بيتسبرغ.