قام اتحاد كرة القدم الأمريكي باستثمار كبير قدره 228 مليون دولار لإنشاء مركز تدريب وطني رائد (NTC) في مقاطعة فاييت. ولن تؤدي هذه الخطوة إلى خلق 440 فرصة عمل فحسب، بل ستعزز أيضًا صناعة كرة القدم في المنطقة.

وأعرب حاكم جورجيا بريان كيمب عن سعادته بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيعزز مكانة الولاية كدولة رائدة في كرة القدم. مع نجاح أتلانتا يونايتد، شهدت الولاية نموًا هائلاً في شعبية هذه الرياضة. علاوة على ذلك، تم اختيار أتلانتا كمدينة مضيفة لكأس العالم 2026.

سيكون المجلس الوطني الانتقالي هو المقر الرئيسي للتدريب والمسابقات لجميع فرق كرة القدم الأمريكية البالغ عددها 27 فريقًا، بما في ذلك الفرق الوطنية للرجال والسيدات والشباب والفرق الوطنية الموسعة. وسيركز أيضًا على تطوير اللاعبين الشباب وتقديم التدريب وتدريب الحكام.

أكدت سيندي بارلو كون، رئيسة اتحاد كرة القدم الأمريكية، على أهمية المجلس الوطني الانتقالي، مشيرة إلى أنه سيعزز تطوير اللاعبين ويكون بمثابة مركز مركزي للمعرفة والموارد لجميع المنظمات الأعضاء. علاوة على ذلك، لن يتمتع المجلس الوطني الانتقالي بأهمية وطنية فحسب، بل سيكون له أيضًا جذور عميقة في المجتمع المحلي.

ومن أجل دعم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي، ساهمت مؤسسة آرثر إم بلانك بسخاء بمبلغ 50 مليون دولار. يدرك آرثر بلانك، مالك أتلانتا يونايتد، إمكانات المجلس الانتقالي الوطني وتأثيره الإيجابي على الرياضة.

للاحتفال بافتتاح المنشأة، سيجتمع أعضاء مجلس إدارة كرة القدم الأمريكية والرياضيون والمسؤولون الحكوميون والمحليون في Town Stage في Trilith في 13 ديسمبر. سيمثل هذا الحدث بداية حقبة جديدة في كرة القدم الأمريكية حيث يهدف المجلس الوطني الانتقالي إلى الارتقاء بالرياضة إلى آفاق جديدة.