حالم الموضة: أطلق العنان لمصمم الأزياء بداخلك على Nintendo Switch

استعد لإطلاق العنان لمصمم الأزياء بداخلك مع Fashion Dreamer، عنوان الموضة والتواصل الجديد تمامًا والمتوفر حصريًا على Nintendo Switch. تتيح لك هذه اللعبة التي تركز على الإبداع، والتي طورتها شركة Marvelous Europe، التعبير عن أسلوبك الفريد وبناء علامتك التجارية الخاصة بالأزياء.

في لعبة Fashion Dreamer، يتمتع اللاعبون بفرصة تصميم عدد لا يحصى من الملابس وعرضها للعالم. مع مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، يمكنك إنشاء مظهر فريد حقًا من نوعه للصورة الرمزية الخاصة بك، والمعروف باسم Muse. من الملابس الكاجوال المريحة إلى الأزياء الراقية الأنيقة، الاحتمالات لا حصر لها.

استعرض أحدث إبداعاتك في مختلف المجالات المعروفة باسم Cocoons، حيث يمكنك أيضًا استكشاف إلهام الموضة من مصادر إلهام أخرى. سواء كنت تلعب عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، يمكنك اكتشاف اتجاهات جديدة وجذب الانتباه لعلامتك التجارية. اعرض ملابسك في صالة العرض الخاصة بك وشاهد الإعجابات والاهتمام يتدفقان.

لكن Fashion Dreamer لا يقتصر فقط على تصميم الأزياء. ومن خلال استكمال تحديات التصميم، يمكنك فتح المزيد من خيارات التخصيص والارتقاء بعلامتك التجارية إلى آفاق جديدة. يسمح لك اللعب المتعدد غير المتزامن بالتفاعل مع Muses من جميع أنحاء العالم، وإيجاد الإلهام وكسب الإعجابات لمظهرك الأكثر شهرة.

والإثارة لا تنتهي عند هذا الحد. لقد وعدت Marvelous Europe بثروة من المحتوى المجاني بعد الإطلاق، بما في ذلك أنماط التصميم الجديدة وخيارات تخصيص Muse وصالة العرض الإضافية وطرق جديدة للعب. ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذه التحديثات المثيرة.

لا تفوت الفرصة لتصبح مؤثرًا في عالم الموضة وتختبر إثارة بناء علامتك التجارية الخاصة والترويج لها على Nintendo Switch. احصل على نسختك من Fashion Dreamer المتوفرة الآن على Nintendo eShop، ولفترة محدودة، واستمتع بخصم 10%!

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الحالم الموضة؟

ج: Fashion Dreamer هو عنوان للأزياء والتواصل متوفر حصريًا على Nintendo Switch. فهو يسمح للاعبين بالتعبير عن أسلوبهم الفريد وتصميم الأزياء وبناء علامتهم التجارية الخاصة بالأزياء.

س: هل يمكنني تخصيص الصورة الرمزية الخاصة بي؟

ج: نعم، يمكنك تخصيص الصورة الرمزية الخاصة بك، والتي تسمى Muse، مع مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء مظهر فريد من نوعه.

س: هل هناك لعبة متعددة اللاعبين في Fashion Dreamer؟

ج: نعم، تتميز Fashion Dreamer بوجود لاعبين متعددين غير متزامنين، مما يسمح للاعبين بالتفاعل مع Muses من جميع أنحاء العالم والعثور على الإلهام لتصميماتهم.

س: هل ستكون هناك تحديثات ما بعد الإطلاق؟

ج: نعم، لقد وعدت Marvelous Europe بمحتوى مجاني لمرحلة ما بعد الإطلاق، بما في ذلك أنماط التصميم الجديدة وخيارات التخصيص الإضافية وطرق جديدة للعب.