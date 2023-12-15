تتخذ المزرعة إجراءات قانونية ضد بلدة كومستوك بسبب انتهاكات الحقوق

رفعت مزرعة في بلدة كومستوك بولاية ميشيغان، دعوى قضائية ضد البلدة ومسؤوليها، بدعوى أن أفعالهم تنتهك الحقوق الدستورية والمدنية. رفعت شركة Soil Friends LLC وأصحابها الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية بعد مواجهة خلافات مع البلدة في العام السابق.

أصدرت البلدة عدة استشهادات للمزرعة، زاعمة أن عملياتها لا تفي بالمعايير المطلوبة، مثل إدارة غرفة تذوق عصير التفاح وبيع المنتجات التي لم تتم زراعتها في المزرعة. وأصدرت محكمة مقاطعة كالامازو في وقت لاحق أمر امتثال في ديسمبر 2022، تطالب فيه المزرعة بإغلاق أعمالها.

ومع ذلك، يقول أصدقاء التربة إن أفعالهم كانت قانونية، حيث أنهم حصلوا على تصريح غرفة تذوق في عام 2018. ويعتقدون أن البلدة عاملتهم بشكل غير عادل، مما أدى إلى تغيير أهدافهم بشكل مستمر وجعل من الصعب على المزرعة العمل ضمن المبادئ التوجيهية.

ذكرت البلدة أنه وفقًا لولاية ميشيغان، يجب زراعة ما لا يقل عن 50٪ من العناصر المعروضة للبيع في المزرعة في المبنى للتأهل كسوق مزرعة. تؤكد المزرعة أن بيع أشجار عيد الميلاد، وهو منتج زراعي، محمي بموجب قانون الحق في المزرعة.

بالإضافة إلى الإجراءات القانونية، أعرب أصحاب المزارع عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدين قيادة البلدة وتعهدوا بالعمل مع أفراد المجتمع ذوي التفكير المماثل لتحسين ظروف البلدة للسكان وأصحاب الأعمال.

تزعم الدعوى العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الانتقام من التعديل الأول، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، والتدخل في الحقوق المدنية، والشفعة بموجب قوانين الولاية مثل قانون مراقبة المشروبات الكحولية في ميشيغان وقانون الحق في المزرعة في ميشيغان. تسعى شركة Soil Friends للحصول على تعويض عن الأضرار، بما في ذلك الأرباح الضائعة وأتعاب المحاماة.

وستحدد نتيجة الدعوى مدى قدرة الحكومات المحلية على تنظيم الممارسات الزراعية وحماية حقوق الملكية والأعمال. ويتابع الكثيرون في المجتمع القضية عن كثب، حيث يعتقدون أنها ستشكل سابقة للنزاعات المستقبلية بين المزارع والسلطات المحلية.