مراجعة العام: تذكر التكنولوجيا التي فقدناها في عام 2023

في عالم التكنولوجيا الذي يتطور باستمرار، هناك دائمًا فائزون وخاسرون. مع اقتراب عام 2023 من نهايته، من المهم التفكير في التكنولوجيا التي تودّعنا هذا العام. من الأجهزة القديمة إلى المشاريع الفاشلة، دعونا نتذكر الرواد الذين ساهموا في تشكيل المشهد التكنولوجي لدينا. وعلى الرغم من أننا نودعهم، إلا أنه لا ينبغي لنا أن ننسى تأثيرهم.

كان أحد التغييرات الملحوظة هذا العام هو التوقف عن استخدام نظارة Google Glass AR، مما يمثل محاولتها الثانية الفاشلة لجذب الانتباه. على الرغم من كونه ثوريًا في بدايته، إلا أنه فشل في الاستيلاء على السوق الاستهلاكية، واستسلم في النهاية للتقادم.

وبالمثل، أغلقت مايكروسوفت الأبواب أمام AltspaceVR، وهي منصة الواقع الافتراضي الاجتماعية التي سعت إلى إحداث ثورة في التفاعل الاجتماعي الافتراضي. وعلى الرغم من الوعود المبكرة، فإن عدم قدرة المنصة على الحصول على اعتماد واسع النطاق أدى إلى زوالها.

لا يقتصر قطاع الصحة واللياقة البدنية على الأجهزة فحسب، بل شهد أيضًا نهاية بعض المنتجات البارزة. هذه الابتكارات، التي تم الترحيب بها ذات يوم باعتبارها حلولاً رائدة، فشلت في تلبية متطلبات السوق وتلاشت في الغموض.

في تحول مفاجئ للأحداث، قامت Netflix بتوديع مظاريفها الحمراء الشهيرة، مما يضع نهاية رسمية لعصر ما. يشير قرار الشركة بالتحول بالكامل إلى البث الرقمي إلى تحول جوهري في الطريقة التي نستهلك بها الوسائط.

علاوة على ذلك، خضع تويتر لتحول كبير حيث قام الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بتنفيذ تغييرات شاملة، مما جعل من الصعب التعرف على المنصة المحبوبة. على الرغم من أن الاسم قد يكون ميتًا، إلا أن المنصة تعيش بهوية جديدة.

وبينما نعرب عن احترامنا للتكنولوجيا التي فقدناها في عام 2023، دعونا لا نتجاهل مساهماتها. ومن خلال فهم أوجه القصور فيها، نقدر الخطوات التي حققتها تكنولوجيا اليوم. يستمر المشهد التكنولوجي في التطور، وبينما ندخل إلى عام جديد، دعونا نتذكر من سقطوا ونحتضن الابتكارات التي تنتظرنا.