يضيف Xbox Game Pass لعبة Far Cry 6 إلى مكتبته

في تحديث مثير لمشتركي Xbox Game Pass، انضمت أخيرًا اللعبة المرتقبة Far Cry 6 إلى الخدمة. تعد هذه الدفعة الأخيرة من سلسلة Far Cry، التي طورتها Ubisoft، بتزويد اللاعبين بتجربة غامرة تدور أحداثها في بلد Yara الخيالي، حيث يجب على اللاعبين تحدي حكم الدكتاتور Antón Castillo.

تلقت لعبة Far Cry 6 بالفعل تقييمات رائعة، حيث أشاد النقاد بها باعتبارها أكثر دخول يوبيسوفت طموحًا في السلسلة. وصف توم، أحد مراجعي الألعاب المشهورين، اللعبة بأنها عنوان يجب لعبه في مراجعته للعبة Far Cry 6. مع وقت إكمال يقدر بـ 60 إلى 80 ساعة، يمكن للاعبين أن يتوقعوا الشروع في مغامرة طويلة ومثيرة.

لحسن الحظ، يمكن لمستخدمي Xbox Game Pass الاستمتاع بلعبة Far Cry 6 دون أي انقطاع لخدمات اللعبة عبر الإنترنت. وأكدت شركة Ubisoft أنه لن يكون هناك أي تحديثات أخرى، مما يشير إلى أن اللعبة قد اكتملت. ويضمن هذا أيضًا إمكانية فتح الإنجازات داخل لعبة Far Cry 6 بسلاسة، مما يوفر للاعبين تجربة لعب سلسة.

في حين أن Far Cry 6 هي الإضافة الوحيدة إلى Xbox Game Pass في الوقت الحالي، فإن المعجبين يتوقعون بفارغ الصبر أخبارًا عن المزيد من الألعاب القادمة إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أربع ألعاب ستخرج قريبًا من مكتبة Game Pass. للبقاء على اطلاع دائم بشأن الإضافات والإزالة المستقبلية، يمكن للاعبين الرجوع إلى القائمة الشاملة لألعاب Game Pass القادمة.

مع إضافة Far Cry 6، يواصل Xbox Game Pass تقديم مكتبة واسعة من الألعاب المتنوعة وعالية الجودة، لتلبية تفضيلات الألعاب للمشتركين. لذا، استعد واستعد لرحلة لا تُنسى في يارا بينما تقاتل طغيان أنطون كاستيلو!