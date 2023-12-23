يجري البحث اليائس عن مراهق كاربنترزفيل المفقود

وتجري حاليًا عملية بحث محمومة عن بريسا روميرو البالغة من العمر 17 عامًا، والتي اختفت منذ مساء الاثنين. كان الأصدقاء والعائلة يبحثون بلا كلل في مختلف المناطق المشجرة في فيرنون هيلز، إلينوي، على أمل العثور على أي علامة لها. ومن المؤسف أن جهودهم لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

أعربت شقيقة بريسا، جوسلين روبي روميرو، عن حزن الأسرة ويأسها، قائلة: "نريد حقًا أن يساعدنا رجال الشرطة. غالبية ما يمكننا القيام به هو ببساطة الخروج لنظهر لها أننا لن نتوقف عن البحث عنها. تعرض العائلة مكافأة قدرها 1,000 دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى عودة بريسا سالمة.

حدث الاختفاء عندما كانت بريسا في طريقها لحضور حفل عطلة في صالة بولينغ في فيرنون هيلز. ويظهر فيديو المراقبة وصولها إلى منزل ابن عمها في ديس بلينز في نفس الليلة، قبل التوجه إلى الحفلة. ومع ذلك، توقف موقعها عن التحديث حوالي الساعة 8 مساءً، مما تسبب في قلق أحبائها.

وتفحص السلطات الأدلة الرقمية، بما في ذلك حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تجد أي نشاط صادر منذ يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، كشف تحقيقهم أن قارئ لوحة أرقام السيارة واتصالًا من أحد أجهزتها جعلها على مقربة من الحفلة. لسوء الحظ، فإن الكاميرات الموجودة في المكان الذي أقيمت فيه الحفلة لا تظهرها هناك.

توصف بريسا، التي تخرجت من مدرسة بارينجتون الثانوية مبكرًا وهي الآن طالبة في كلية هاربر، بطول 5 أقدام، ووزنها 115 رطلاً. كانت تقود سيارة نيسان روغ 2008 باللون الرمادي مع لوحة ترخيص إلينوي CZ 64618. وتحث سلطات إنفاذ القانون المحلية أي شخص لديه معلومات على الاتصال بقسم شرطة كاربنترزفيل أو QuadCom Dispatch.

لا تزال العائلة تأمل في العثور على بريسا على قيد الحياة وإعادتها بأمان في الوقت المناسب لعيد الميلاد. ومع استمرار البحث، يطلبون من الجيران فحص كاميرات المراقبة الخاصة بهم بحثًا عن أي مشاهدات محتملة. ومع مرور كل يوم، يزداد قلقهم، ويسعون جاهدين للحصول على دعم المجتمع في بحثهم اليائس عن أحبائهم المفقودين.