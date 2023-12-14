تم تأجيل تصحيح الجيل التالي الجديد من Fallout 4 حتى عام 2024

ملخص: تم تأجيل تصحيح "الجيل التالي" المرتقب من Bethesda للعبة Fallout 4 حتى عام 2024، مما خيب آمال المشجعين الذين كانوا يتوقعونه هذا العام. التحديث، الذي يتم تطويره لأجهزة PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، سيجلب معدلات إطارات أعلى ومرئيات بدقة 4K ومحتوى Creation Club الجديد. ومع ذلك، لم تقدم Bethesda أي تاريخ محدد لإصدار التصحيح، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإكماله. يأتي هذا التأخير في أعقاب الجهود السابقة التي بذلتها Bethesda لتحسين Fallout 4، بما في ذلك تحديث Xbox One X الذي جلب مرئيات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. في العام الماضي، تم زيادة معدل الإطارات إلى 60 إطارًا في الثانية ولكن على حساب الدقة. على الرغم من التأخير، يمكن للمعجبين التطلع إلى برنامج Fallout TV القادم المقرر إصداره في أبريل، والذي يظهر فيه Walton Goggins باعتباره غولًا في عالم ما بعد نهاية العالم.

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلنت Bethesda أن تصحيح الجيل التالي المرتقب للعبة Fallout 4 لن يصل حتى عام 2024، بعد أن وعدت في البداية بإصداره هذا العام. يهدف التحديث، الذي يتم تطويره لأجهزة PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، إلى تقديم مجموعة من الميزات المطلوبة، بما في ذلك معدلات إطارات أعلى ومرئيات بدقة 4K ومحتوى جديد من Creation Club. على الرغم من عدم تحديد تاريخ إصدار محدد، أكد مطورو Bethesda للجماهير أنهم يحتاجون فقط إلى مزيد من الوقت لإتقان التصحيح.

يأتي هذا التأخير بمثابة خيبة أمل للاعبي Fallout 4 الذين كانوا يتوقعون بفارغ الصبر تحسينات الجيل التالي. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها Bethesda النظر في Fallout 4 لتحسين أدائها. قدم تحديث لجهاز Xbox One X سابقًا صورًا بدقة 4K، وإن كان ذلك بمعدل إطارات محدد يبلغ 30 إطارًا في الثانية. في العام الماضي، تم تعزيز معدل الإطارات إلى 60 إطارًا في الثانية، على الرغم من أن ذلك جاء على حساب الدقة. ومع التصحيح القادم، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا تحسينات في كل من معدل الإطارات والدقة، مما يقلل من التنازلات ويقدم تجربة لعب أكثر سلاسة.

في حين أن انتظار تصحيح Fallout 4 يبدو طويلاً بشكل لا يطاق، يمكن للجماهير أن يجدوا العزاء في حقيقة أن برنامج Fallout TV من المقرر إطلاقه في أبريل. يعرض المسلسل شخصية والتون جوجينز، المعروف بأدائه الآسر، بصفته غولًا - أحد الناجين من الإشعاع في الأراضي القاحلة بعد نهاية العالم. تنتشر شائعات مفادها أن Goggins قد يجسد شخصية الرفيق المحبوب John Hancock من Fallout 4، مما يضيف طبقة مثيرة من الترقب لمحبي اللعبة.

على الرغم من التأخير، فمن الواضح أن Bethesda ملتزمة بتعزيز تجربة Fallout 4 وتزويد المعجبين بتحديث حقيقي للجيل التالي. مع اقتراب عام 2024، يمكن للاعبين التطلع إلى الغوص مرة أخرى في الكومنولث واستكشاف البقايا المشعة بتفاصيل مذهلة. حتى ذلك الحين، سيوفر برنامج Fallout TV بلا شك الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه لمحبي السلسلة، مع الحفاظ على روح ما بعد نهاية العالم حية حتى وصول الفصل التالي من اللعبة.