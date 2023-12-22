الصقور تفشل في مواجهة القراصنة مع احتدام سباق القسم

أتيحت الفرصة لفريق Atlanta Falcons لتعزيز موقعهم في الجزء العلوي من NFC South لكنهم فشلوا في تحقيق الفوز ضد فريق Tampa Bay Buccaneers. لقد كانت مباراة لخصت موسم الصقور بشكل مثالي، مع الفرص الضائعة وعدم الاتساق الذي أصاب أداءهم.

قدم لاعب الوسط ديزموند ريدر أفضل مباراة في مسيرته، حيث رمي مسافة 347 ياردة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتأمين فوز أتلانتا. كلف دوران حاسمان في الشوط الأول الفريق تسع نقاط، مما وضعهم في وضع غير مؤات. على الرغم من جهود العودة الشجاعة في الربع الرابع، لم يتمكن الصقور من صد القراصنة.

مع الخسارة، يجد الصقور أنفسهم الآن في تعادل ثلاثي على صدارة القسم، جنبًا إلى جنب مع القراصنة ونيو أورلينز ساينتس. جميع الفرق الثلاثة لديها سجل 6-7 مع بقاء أربعة أسابيع في الموسم العادي. يتشكل السباق على لقب القسم ليكون سيناريو الفائز يأخذ كل شيء، حيث أن مكان البطاقة البرية بعيد المنال بالنسبة لهذه الفرق.

لقد كان موسمًا محبطًا للصقور، الذين لم يتمكنوا من التحرر من التناقضات التي ابتليت بها لسنوات. أصبحت المباريات المتقاربة هي القاعدة، حيث تم تحديد ثماني مباريات من أصل 13 مباراة بإجمالي 25 نقطة. ولم يتمكن المدرب آرثر سميث، في عامه الثالث مع الفريق، من قيادتهم إلى التصفيات أو موسم الفوز منذ عام 2017.

ورغم خيبة الأمل، كانت هناك إيجابيات يمكن استخلاصها من المباراة. أداء رايدر المثير للإعجاب والمرونة التي أظهرها الفريق في الربع الرابع من شأنها أن تمنح الصقور بعض الثقة للمضي قدمًا. لديهم فرصة لإعادة تجميع صفوفهم ومعالجة عيوبهم والعودة بشكل أقوى في المباريات المتبقية من الموسم.

مع احتدام سباق التقسيم، سيحتاج فريق الصقور إلى إحضار لعبتهم الأولى من أجل تأمين مكان في التصفيات. لن يكون الطريق سهلاً، ولكن مع التصميم والتحسينات، لا يزال لديهم فرصة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الموسم.