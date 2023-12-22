ملايين المستخدمين معرضون للخطر: ملحقات Chrome الضارة تختبئ كشبكات VPN

كشف اكتشاف حديث أجرته شركة الأمن السيبراني ReasonLabs عن وجود تهديد خطير يكمن داخل متجر Chrome الإلكتروني. تم تنزيل ثلاثة ملحقات خبيثة لمتصفح Chrome، متخفية في شكل شبكات افتراضية خاصة (VPN)، بمعدل مذهل بلغ 1.5 مليون مرة، مما يعرض ملايين المستخدمين للخطر. تم اكتشاف أن هذه الملحقات الضارة تعمل كمخترقين للمتصفح، وأدوات اختراق لاسترداد النقود، وسرقة البيانات، مما يهدد خصوصية المستخدمين وأمنهم عبر الإنترنت.

تم نشر البرامج الضارة من خلال أداة تثبيت مخفية في نسخ مقرصنة من ألعاب الفيديو الشهيرة، مثل Grand Theft Auto وAssassins Creed، والتي غالبًا ما يتم توزيعها عبر مواقع التورنت. وقد وجدت شركة ReasonLabs أن أكثر من ألف ملف تورنت مميز كانت تقدم برنامج التثبيت الضار، مما يخدع المستخدمين ويدفعهم إلى تثبيت الملحقات الخطيرة دون علمهم.

عند التثبيت، تتحكم ملحقات VPN المزيفة في متصفح المستخدم، وتختطفه على مستوى التسجيل. ولا يُطلب من الضحية اتخاذ أي إجراء أو تقديم الموافقة، مما يجعل عملية الإصابة سلسة وغير مرئية للمستخدم. تتجنب البرامج الضارة اكتشاف برامج مكافحة الفيروسات بعناية وتستمر في تثبيت netSave على Google Chrome وnetPlus على Microsoft Edge.

تتمتع هذه الملحقات الضارة بإمكانية وصول واسعة النطاق إلى نشاط التصفح الخاص بالمستخدم ويمكنها التعامل مع طلبات الويب وسرقة البيانات الحساسة وتعطيل الملحقات المثبتة الأخرى وحتى إعادة توجيه الأرباح من ملحقات الاسترداد النقدي والقسائم إلى المهاجمين. يتم استهداف العديد من ملحقات استرداد النقود الشائعة، بما في ذلك Avast SafePrice وHoney، بواسطة هذه البرامج الضارة، مما يزيد من تعرض تجارب التسوق عبر الإنترنت للمستخدمين للخطر.

تستهدف الحملة في المقام الأول المستخدمين الناطقين بالروسية، مع حدوث معظم الإصابات في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا. ومع ذلك، فإن التهديد لا يقتصر على هذه المناطق، ويجب على المستخدمين في جميع أنحاء العالم توخي الحذر.

يؤكد هذا الاكتشاف على الحاجة الملحة للمستخدمين لمراجعة ملحقات المتصفح الخاصة بهم بانتظام وتوخي الحذر عند تنزيل البرامج من مصادر لم يتم التحقق منها. يمكن أن يوفر التحقق من مراجعات المستخدمين وتقييماتهم في سوق Chrome الإلكتروني رؤى قيمة حول شرعية الإضافات وأمانها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الحفاظ على برنامج مكافحة فيروسات محدث في اكتشاف مثل هذه التهديدات ومنعها من التسلل إلى نظامك.

من خلال البقاء على اطلاع واتخاذ تدابير استباقية، يمكن للمستخدمين الدفاع عن أنفسهم ضد المشهد المتطور باستمرار للتهديدات عبر الإنترنت وحماية خصوصيتهم وأمانهم أثناء تصفح الإنترنت.