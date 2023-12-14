ترامب يقدم ادعاءات كاذبة في قاعة مدينة فوكس نيوز

ظهر الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئيسي لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، في قاعة بلدية فوكس نيوز في ولاية أيوا يوم الثلاثاء. خلال المقابلة التي استمرت ساعة، قدم ترامب العديد من الادعاءات التي تم التحقق من صحتها للتأكد من دقتها.

إحدى ادعاءات ترامب كانت تتعلق بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وذكر أن الولايات المتحدة تركت وراءها معدات عسكرية بقيمة 85 مليار دولار، ووصفها بأنها اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح. وفقًا لوزارة الدفاع، قدرت قيمة المعدات التي تركها ترامب بحوالي 7.1 مليار دولار، وهو جزء صغير مما ادعى ترامب. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض المعدات غير صالحة للعمل قبل انسحاب القوات الأمريكية. إن الرقم الذي ذكره ترامب وهو 85 مليار دولار هو إجمالي مضلل ومضلل للمبلغ المالي الذي خصصه الكونجرس خلال الحرب لدعم قوات الأمن الأفغانية.

ادعاء كاذب آخر قدمه ترامب يتعلق باتهاماته الجنائية مقارنة بآل كابوني. وذكر ترامب أن كابوني تم توجيه الاتهام إليه مرة واحدة فقط، في حين تم توجيه الاتهام إليه أربع مرات. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح أيضا. تم توجيه الاتهام إلى كابوني ست مرات على الأقل، منها ثلاث لوائح اتهام في عام 1931 وحده، مما أدى إلى إدانته بالتهرب الضريبي. إن مقارنة ترامب بكابوني لا أساس لها من الصحة بسبب عدم الدقة في الحقائق.

كما قدم ترامب ادعاءات كاذبة بشأن منح المزارعين من ولاية أيوا 28 مليار دولار من الصين. وذكر أنه أعطى المزارعين الأموال وأنها جاءت من الصين. ومع ذلك، فإن أموال المساعدات جاءت من دافعي الضرائب الأمريكيين، وليس من الصين. وأظهرت الدراسات أن الأمريكيين تحملوا تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية، وقدمت الحكومة الأمريكية المساعدة المالية للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الصحيح للمساعدات المقدمة للمزارعين في إطار برنامج ترامب كان 23 مليار دولار، وليس 28 مليار دولار التي ادعىها.

وفي الختام، فإن تصريحات ترامب خلال جلسة مجلس مدينة فوكس نيوز احتوت على العديد من المغالطات. ومن المهم التحقق من صحة ادعاءات الشخصيات العامة لضمان نشر معلومات دقيقة.