يستهدف المتسللون حسابات فيسبوك التجارية باستخدام هجوم التصيد الاحتيالي عبر Messenger

يكشف تقرير حديث صادر عن Guardio Labs أن المتسللين يستخدمون شبكة واسعة من حسابات Facebook المزيفة والمخترقة لشن هجوم تصيد احتيالي على حسابات Facebook التجارية. يرسل المهاجمون الملايين من رسائل التصيد الاحتيالي عبر Messenger، متظاهرين بأنها انتهاكات لحقوق الطبع والنشر أو طلبات للحصول على مزيد من المعلومات، في محاولة لخداع أهدافهم.

تحتوي رسائل التصيد الاحتيالي على أرشيف RAR/ZIP، والذي، في حالة تنزيله وتنفيذه، فإنه يجلب قطارة البرامج الضارة من مستودعات GitHub. تم تصميم القطارة، المكتوبة بلغة بايثون، لتجنب الكشف وسرقة البيانات الحساسة من متصفح الضحية. تقوم البرمجيات الخبيثة بجمع ملفات تعريف الارتباط وبيانات تسجيل الدخول، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى المهاجمين عبر Telegram أو Discord bot API.

بمجرد سرقة المعلومات، يقوم المهاجمون بمسح جميع ملفات تعريف الارتباط من جهاز الضحية لتسجيل خروجهم من حساباتهم، مما يمنحهم الوقت الكافي لاختطاف الحساب المخترق عن طريق تغيير كلمات المرور الخاصة به. يمكن أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت، حيث قد تكون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بطيئة في الاستجابة لتقارير الحسابات المسروقة، مما يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بإجراء أنشطة احتيالية.

حجم هذه الحملة مثير للقلق، حيث يتم إرسال ما يقرب من 100,000 رسالة تصيد كل أسبوع. تستهدف هذه الرسائل في المقام الأول مستخدمي فيسبوك في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا. وتشير تقديرات Guardio Labs إلى أن حوالي 7% من جميع حسابات Facebook التجارية قد تم استهدافها، مع قيام 0.4% بتنزيل الأرشيف الضار. عدد الحسابات المختطفة غير معروف ولكنه قد يكون كبيرًا.

تنسب Guardio Labs هذه الحملة إلى قراصنة فيتناميين بناءً على الأدلة الموجودة في البرامج الضارة. يشير استخدام متصفح الويب "Coc Coc"، الشائع في فيتنام، وسلاسل اللغة الفيتنامية في البرامج الضارة إلى أصل الجهات الفاعلة في التهديد. وكانت مجموعات التهديد الفيتنامية قد استهدفت في السابق فيسبوك بحملات واسعة النطاق، واستثمار الحسابات المسروقة من خلال إعادة البيع على Telegram أو الويب المظلم.

من المهم لمستخدمي فيسبوك، وخاصة أولئك الذين لديهم حسابات تجارية، أن يظلوا يقظين ضد محاولات التصيد الاحتيالي. وينبغي عليهم توخي الحذر عند فتح الرسائل أو تنزيل المرفقات، والتأكد من أنها من مصادر مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تمكين المصادقة متعددة العوامل وتحديث كلمات المرور بانتظام في الحماية من الوصول غير المصرح به إلى الحسابات.

مصادر:

– تقرير Guardio Labs (تمت إزالة عنوان URL)

- إعلان Facebook عن حملة NodeStealer (تمت إزالة عنوان URL)

– تقرير Guardio Labs عن جهة التهديد الفيتنامية (تمت إزالة عنوان URL)